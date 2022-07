Atlético Tucumán venció por 1 a 0 a Sarmiento en el estadio José Fierro, trepó al liderazgo del campeonato de la Liga Profesional y sigue invicto en este certamen con la valla menos vencida al cabo de este cotejo correspondiente a la novena fecha.



Ante una multitud que no dejó de cantar a lo largo de todo el partido, los dirigidos por Lucas Pusineri ganaron un encuentro difícil ante un Sarmiento que buscó enredarlo como un veterano boxeador, gracias al desparpajo del juvenil de 18 años Ignacio Maestro Puch, quien convirtió un gol de otra época a cinco minutos del epílogo.



En un cruce de equipos acosados por el descenso, los tucumanos sumaron una buena cantidad de puntos que los aleja de aquellos que hoy pelean por no bajar de categoría. El merito de Pusineri crece además cuando al revisar el plantel se destaca que con excepción del arquero Carlos Lampe, el resto son futbolistas que terminaron jugando el torneo anterior.



Atlético Tucumán se paró con una postura clara para adueñarse del juego, basado en su localía y en el dulce presente que vive de la mano del cuerpo técnico encabezado por Lucas Pusineri, mientras que Israel Damonte sacó a Sergio Quiroga del equipo inicial y colocó a Federico Paradela, para dejar un solo enlace, en este caso Lucas “Pata” Castro, para crear futbol y alimentar a los atacantes Luciano Gondou y Javier Toledo.



Los locales abrían la cancha con sus carrileros y apostaban al momento goleador que atraviesa Ramiro Ruiz Rodríguez, quien hizo trabajar a Fernando Meza en los primeros minutos del encuentro. El arquero volvió a lucirse ante un remate bajo de Joaquín Pereyra que se metía en su segundo palo.



En el segundo tiempo Atlético se fue encima de Sarmiento, empujó al "Verde" contra su área y comenzó a convertir en figura a Meza, que a los pocos minutos tuvo una doble tapada a los pies de Ciro Rius.



Sarmiento trató de emparejar el encuentro y lo pude hacer con una pared larga que encontró a Gonzalo Bettini parado en el borde del área rival, pero el lateral erró el remate.



Damonte cambio a la delantera y buscó otra movilidad en el medio, pero Atlético siguió a cargo del juego y pudo lastimar a su rival en el minuto 30 cuando Ruiz Rodríguez capturó un rebote en el área remató, Meza dio rebote y el recién ingresado Mateo Coronel la empujó al fondo de la red, pero estaba en off side y el tanto no se convalidó.



Ante el asedio de los dirigidos por Pusineri, el entrenador de Sarmiento ordenó que las dos líneas de cuatro estuvieran bien compactas y cerca de su área.



Pero a los 40 minutos llegó lo buscado por la multitud reunida en el José Fierro, cuando los locales sacaron un lateral, se la sirvieron al juvenil Ignacio Maestro Puich, que la dominó en el área con mucha simpleza, se sacó un defensor de encima y cuando tuvo distancia la colocó en el segundo palo de Meza con un zurdazo combado.



El tanto, coronó una gran semana para Maestro Puch, que fue convocado a la selección Sub-20 que dirige Javier Mascherano pára el torneo de Cotif, en España (ya estuvo en el de L'Alcudia). Y el chico siguió dulce porque a los 44 mató otro pelotazo con mucha calma y cuando gambeteaba rivales fue derribado al borde del área.



En los últimos minutos Atlético alejó al molesto Sarmiento de su arquero Lampe y sus mediocampistas hicieron pasar el tiempo con la pelota en los pies, sin que el extasiado publico pasara sofocones en los últimos siete minutos. Y así el "Decano" es líder sin sombras, con nueve goles en la misma cantidad de partidos, pero apenas tres en contra, siendo la valla menos vencida del certamen.







=SÍNTESIS=







Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Matías Orihuela; Ciro Rius, Gabriel Acosta, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Cristian Menéndez y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Lucas Pusineri.



Sarmiento: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Manuel Guanini, Gastón Sauro y Federico Andueza; Jean Rosso, Emiliano Mëndez, Lucas Castro, Federico Paradela; Luciano Gondou y Javier Toledo. DT: Israel Damonte.







Gol en el segundo tiempo: 40m. Maestro Puch (AT).



Cambios en el segundo tiempo: 16m Julián Brea por Paradela (S), Jair Arismendi por Gondou (S) y Jonathan Torres por Toledo (S); 28m Ignacio Maestro Puch por Menendez (AT) y Mateo Coronel por Carrera (AT); 34m Guido Mainero por Roiso (S); 38m Renzo Tesuri por Rius (AT) y Augustoi Lotti por Ruiz Rodríguez (AT); 39m Sergio Quiroga por Castro (S) y 45+3m. Gastón Gil Romero por Pereyra (AT)



Amonestados: Pereyra y Acosta (AT). Guanini, Paradela y Arismendi (S) .







Árbitro: Jorge Baliño



Cancha: Atlético Tucumán (José Fierro).