Por su trascendencia internacional, la suspensión de la 39´ edición de la "Vuelta a San Juan" por cuestiones sanitarias ante el avance de la tercera ola de la pandemia de covid-19 eclipsó la suspensión, también, de otros dos acontecimientos deportivos que estaban previstos en San Juan para los primeros meses: el "Torneo de Verano" de fútbol (enero) y el Sudamericano de Patín (programado para febrero).

La carrera 2.Pro, dentro del calendario de la UCI (Unión Ciclista Internacional), la más importante del continente americano, la misma que fue presentada el 18 de noviembre en el Teatro del Bicentenario y el 21, del mismo mes, en el porteño barrio de La Boca, en Buenos Aires, con la visita del tricampeón mundial Peter Sagan, no se llevará a cabo.

Lo que era un secreto a voces, porque se había filtrado un comunicado enviado el pasado miércoles por la FACPyR (Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta) a sus pares sudamericanas, cuyas seleccionados nacionales estaban invitadas, sobre la decisión tomada por el comité organizador y el superior gobierno de la provincia, se confirmó oficialmente ayer. El secretario de Deportes, Jorge Chica, acompañado por funcionarios de su entorno -Mario Artés (director de Deportes de Alto Rendimiento), Javier Páez (director de Deportes Federados) y Oscar Villalobo (subjefe de Asesores)- lo hizo público.

En el momento de realizar el anuncio, Jorge Chica, explicó que "por el aumento de casos de coronavirus, hemos decidido suspender nuestra querida "Vuelta Internacional a San Juan", hasta el año próximo. "Los equipos internacionales no llegarán a San Juan", sentenció.

El máximo funcionario del deporte sanjuanino dejó abierta la puerta para la realización de la Vuelta con ciclistas nacionales: "Estamos en un proceso de evaluación, sabiendo que hay situaciones que no son estáticas y que son dinámicas, ya que la Vuelta a San Juan entra este año en el calendario de la Federación Ciclista Sanjuanina, vamos a evaluar, seguramente la semana próxima, si se puede hacer en formato nacional porque local ya está asegurada".

El Tour Santos & Under, de Australia, y la "Vuelta a San Juan", habituales aperturas del calendario internacional, no se realizarán esta vez. El motivo es el mismo. En circunstancias normales, la UCI podría haber sancionado a las organizaciones, pero en la situación actual por la pandemia existe una consideración distinta. Ahora bien, la ausencia por dos años de la carrera disminuye el interés de los equipos por incluirla en sus diagramas de competencias.

Lo que viene para la Vuelta

El secretario de Deportes Jorge Chica agradeció a la gente que estuvo durante meses preparando todo lo concerniente a la carrera. "Mucho tiempo se invirtió en presentar una versión mejorada con respecto a la anterior edición. Por ello quiero reconocer la tarea de todo el personal afectado que se quedó con todo armado para un acontecimiento que saca lo mejor de todos nosotros. Ahora queda organizar una Vuelta, como fueron las primeras 35, con lo mejor del nivel nacional. Tema que se decidirá en los próximos días".

Presentan el Giro

Esta tarde, a las 19.30, en las instalaciones del complejo balneario Parque Norte, la Fundación Para el Progreso, resorte ciclista del gremio, presentará la vigésima edición del "Giro del Sol", competencia que se disputará el próximo fin de semana.

Atendiendo la realidad sanitaria, las autoridades de la entidad organizadora acortaron de cuatro a tres las etapas, y de tres a dos los días la carrera. En tanto comenzará el viernes con un Prólogo en El Pinar. La competencia efectiva se llevará a cabo entre sábado y domingo con una crono y dos parciales en línea.

Repercusión internacional

La tristeza de Savio

El director del Androni, junto a Pablo Flores, propietario Drone Hopper, nuevo sponsor principal de equipo, con quien había previsto viajar a San Juan.

Nacido en Turín y más italiano que la tarantela, Gianni Savio, director del equipo Androni, es un enamorado de la Argentina, y el principal impulsor del ciclismo latino en Europa. El hombre que de venir a San Juan se convertirá en el único integrante de la troupe internacional en participar en todas las carreras UCI realizadas en San Juan (incluyendo el Giro del Sol 2010), contó a DIARIO DE CUYO su sentimiento cuando Fernando Amadio le confirmó la suspensión de la carrera. "Es una pena, estoy muy triste. Yo quiero mucho esta carrera y me hubiese encantado poder ser el único extranjero en participar en todas las ediciones. Ya había programado mi viaje, después de la Vuelta de Táchira, haciendo como en el pasado: San Cristóbal, Cúcuta, Bogotá, Buenos Aires y San Juan. Lástima, pero no podemos hacer nada y debemos esperar el 2023. Quiero agradecer de corazón a toda la afición sanjuanina que siempre me ha recibido con cariño", dijo quien había previsto venir con una formación sólida a pelear etapas y buscar el podio, con el chubutense Eduardo Sepúlveda, el colombiano Daniel Muñoz y el ecuatoriano Jefferson Cepeda.