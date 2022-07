Jorge Baliño, árbitro del polémico partido entre Barracas y Patronato, consideró ayer que "hay mucha susceptibilidad" con respecto al club que era presidido por el actual titular de la AFA, el sanjuanino Claudio Tapia.

El juez defendió las decisiones que tomó en las cuestionadas jugadas del partido disputado antenoche en el estadio de All Boys y adelantó que no incluirá a jugadores de Patronato en el informe.

En declaraciones a TyC Sports, Baliño aceptó que fue una jornada "polémica" pero se manifestó "seguro" de que tomó las decisiones "correctas".

En la jugada del primer gol anulado a Patronato, el árbitro explicó que percibió el "rebote" que resultó clave para la sanción del fuera de juego.

Luego, en relación al penal a favor de Barracas cobrado tras otro gol anulado al equipo visitante, el árbitro valoró la intervención del VAR.

"En la cancha me dio la sensación que se había patinado pero el VAR encontró el contacto con la cámara de atrás del arco y no me quedaron dudas", aseguró.

"Lo que se está haciendo en el VAR es muy bueno. Para nosotros es una herramienta válida para tomar decisiones y evitar injusticias", agregó Baliño.

El árbitro adelantó que no informará a jugadores de Patronato por el tumulto que se generó cuando finalizó el partido pero sí lo hará con integrantes del cuerpo técnico.

Para cerrar, Baliño lamentó la "magnitud" que tomó la situación y consideró que "hay muchas susceptibilidades" con respecto a Barracas Central y se crean "fantasmas que no existen".

"Trabajé con honestidad y las decisiones que tomé, las hice de manera consciente y avaladas por el reglamento", completó.

DEFENSA

Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la AFA, defendió ayer el uso del VAR y las decisiones de Jorge Baliño.

"Las cuatro decisiones estuvieron bien tomadas", afirmó Beligoy, quien a la vez confirmó que formó parte del equipo arbitral del partido adentro de la cabina VOR (VAR Operation Room) en el estadio de All Boys.

Sin embargo, el titular del arbitraje arbitraje argentino respaldó a Baliño y acusó al periodismo de "desinformar".

"Cuando hay desinformación y los comentarios no son atinados está bueno salir a aclarar", dijo Beligoy en una entrevista con radio La Red.

"En la transmisión de la televisión dijeron que había sido un disparate y eso se transmite al campo de juego. Todo empieza de una desinformación periodística y después se hizo todo cuesta arriba", remarcó.

Beligoy no opinó sobre los incidentes posteriores al final del partido pero insistió en la defensa al equipo arbitral.

"Fue un partido dificilísimo por el descenso y más de una vez terminamos de esa manera. Somos árbitros de fútbol y tenemos coraje para tomar las decisiones", aseguró.

Consultado por un supuesto favoritismo con Barracas Central por ser el club del actual presidente de la AFA, Claudio Tapia, Beligoy subrayó que tienen "total libertad para trabajar" y recordó que "hubo muchos errores en contra" del "Guapo" en este torneo.

"Como pasa con todos los equipos, los árbitros aciertan y se equivocan. Gracias a Dios llegó el VAR que de diez errores, soluciona nueve", destacó.

“Nos metieron la mano en el bolsillo”

El presidente de Patronato de Paraná, Oscar Lenzi, dijo ayer que a su equipo le “metieron la mano en el bolsillo” en el partido ante Barracas. “Nos metieron la mano en el bolsillo, eso es evidente”, declaró Lenzi en una rueda de prensa y señaló que “vamos a pedir una reunión con el presidente de la AFA”. En tanto, los cuatro jugadores de Patronato Matías Pardo, Axel Rodríguez, Juan Barinaga y Justo Giani, y el entrenador de arqueros, Damián González, fueron liberados ayer sobre el mediodía tras pasar una noche en la sede del Ministerio Publico Fiscal (MPF) por “el delito de lesiones y atentado y resistencia a la autoridad”. Los protagonistas pasaron un total de 14 horas en detención. Los incidentes se dieron al momento que Baliño terminó el partido y todo Patronato se le fue encima para cuestionarle diversos falos.



Aval a la Policía

El ministro de seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, avaló ayer el accionar de la policía durante los incidentes que se produjeron y que terminó con cuatro jugadores detenidos. “Nuestro límite es la violencia. Las filmaciones están a disposición de la justicia y la fiscal ordenó la detención de los jugadores y el integrante del cuerpo técnico”, detalló.

PALOS AL SANJUANINO

Gámez, duro con el manejo de Tapia

Raúl Gámez, expresidente de Vélez Sarsfield, cuestionó ayer el manejo discrecional que el sanjuanino Claudio 'Chiqui' Tapia tiene de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y resaltó que la actual máxima autoridad del fútbol local "no tiene la capacidad" de uno de sus antecesores, Julio Grondona.

"(Claudio) Tapia no tiene la capacidad de (Julio) Grondona, que manejó la FIFA como quiso, pero que también tenía malas costumbres", sostuvo el exdirectivo, de 78 años y con tres ciclos al frente de la entidad de Liniers (1996-1999; 2002-2005; 2014-2017).

"El fútbol cayó en malas manos nuevamente. Porque Tapia no es inteligente y cada día que pasa se le notan más los vicios", dijo el también otrora 'capo' de la tribuna velezana, allá por las décadas del '70 y '80.

"Por suerte estoy alejado de la dirigencia del fútbol, porque las cosas cada vez están peor. Me molesta la falta de agallas de dirigentes por defender sus intereses", cuestionó Gámez, en declaraciones formuladas a Radio Villa Trinidad. "Si hoy fuese dirigente, me iría enseguida, porque hay cosas que no se pueden cambiar y son imposibles. No se puede hacer nada serio", descerrajó. "Nunca imaginé que (Claudio) Tapia fuera presidente de AFA, pero fue muy pillo e inteligente para llegar al poder. Tienen manejos de sindicatos, están preparados para llegar al poder", observó Gámez. "Grondona y Tapia no son la misma película. Con Tapia es peor porque no tiene la capacidad de Julio, que hizo la FIFA como él quería", apuntó Gámez.