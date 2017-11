Gabriel Batistuta había declarado hace un tiempo que le iba a molestar que Lionel Messi lo superara como el máximo anotador de la Selección Argentina y, ahora, ratificó aquel pensamiento.

En el programa Podemos Hablar, Batistuta no anduvo con vueltas y reconoció: “Me jodió, bastante, no un poco. Era un título que yo tenía, no es cualquier cosa”.

“Vas dando vuelta por el mundo y dicen ´sos el máximo goleador de la Selecciona Argentina´”, agregó el exdelantero y bromeó: “La ventaja que tengo es que estoy después de un extraterrestre”.