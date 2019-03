Dispuesto. Reynoso admitió que siempre quiso jugar.





Emanuel Reynoso, quien fue titular en los últimos dos partidos de Boca y autor del mejor gol de la última fecha de la Superliga ante San Martín de Tucumán, aseguró que el tema de casi no haber jugado cuando Guillermo Barros Schelotto era técnico de Boca ‘ya fue‘. ‘Yo creo que ese tema ya pasó. Me estoy sintiendo más cómodo, con la confianza que me dan (Gustavo) Alfaro y mis compañeros, me divierto y juego con responsabilidad‘, aseguró en declaraciones a TNT Sports. El cordobés ’Bebelo’ Reynoso recordó que en el semestre pasado ‘jugaban Villa y Pavón, que son muy rápidos‘.



‘Me entrené al máximo para estar a disposición de Guillermo pero después él decidía el equipo. Jugué mucho en Reserva y me sirvió para estar bien y no perder ritmo pero el técnico definía la convocatoria‘, añadió.



‘Me puse muy contento de quedarme en Boca. Siempre estuve al cien por ciento para cuando me necesitaran. ‘Son impresionantes los movimientos que tienen jugadores como Carlos (Tevez) y otra gente que siempre estuvo en clubes importantes, y yo los veo y aprendo mucho de ellos‘, destacó.