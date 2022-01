El argentino Kevin Benavides, defensor del título en la categoría motos, tuvo problemas de navegación y quedó rezagado en el Rally Dakar, al completarse ayer la primera etapa de la competencia con un especial de 333 kilómetros en la ciudad de Hail, al norte de Arabia Saudita.

El piloto de Red Bull KTM Factory Team tuvo un retraso de 36m22s respecto del ganador del parcial, el australiano Daniel Sanders (Gas Gas KTM), que confirmó su buen comienzo en el prólogo del sábado tras la largada simbólica.

El salteño, de 32 años, tuvo inconvenientes para localizar el punto de control (Way point) y completó la distancia cronometrada en 5h15m02s, tiempo que lo ubicó en el decimocuarto lugar de la clasificación.

La misma dificultad tuvieron otros pilotos favoritos como el británico Sam Sunderland (Gas Gas KTM), 6to.; el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna), 10mo.; el español Joan Barreda (Honda), 17mo.; el australiano Toby Price (Red Bull KTM), 22do. y el estadounidense Ricky Brabec (Honda), 35to.

El director de la carrera, el francés David Castera, advirtió sobre las dificultades de la etapa 1B en un mensaje a los pilotos: "Pistas arenosas y dunas, después pistas más duras y terreno más rápido".

Sanders, con una buena estrategia de navegación, se hizo de su segunda victoria con un tiempo de 4h38m40s, seguido a 3m07s por el chileno Pablo Quintanilla (Honda) y el austríaco Matthias Walkner (Red Bull KTM) a 11m06s. Esos tres mismos pilotos, en idéntico orden, dominan la clasificación general, en la que Benavides también marcha decimocuarto.

El español Carlos Sainz (Audi) se mostró contrariado tras una especial en la que, como la gran mayoría de pilotos, acusó los problemas de navegación en el penúltimo punto de control y, cansado de criticar esta filosofía del Dakar en los últimos años, se mostró "muy decepcionado". "No hemos sido capaces, para mí y mucha gente no hemos entendido lo que ocurría. ¿Cuánta gente se ha perdido ahí? O somos muy tontos todos o, en fin...son muchos Dakar ya; estoy muy decepcionado. Si el Dakar quiere hacerlo así, y que el segundo día de carrera pase lo que ha pasado, es una pena", comentó al llegar al campamento tras perder 2 horas 6 minutos y 55 segundos el segundo día de competición. El español ya fue el más crítico desde la pasada edición con la navegación, liderando las quejas contra la filosofía de David Castera, director del Dakar. "Es muy difícil de interpretar el formato, los cruces, los rumbos...estaba hecho para pillar a los copilotos. Yo lo que creo es que en esta carrera no puede ser que se pierda todo el mundo todos los días, no tiene sentido, es un poco lotería y las marcas para apostar a la lotería...para eso en España ya tenemos la lotería de Navidad", puntualizó al finalizar su participación en 2021, que acabó en tercer lugar.

Segundo parcial con las dunas

Hoy tendrá lugar la segunda entre las ciudades de Hail y Al Artawiya, con 230 kilómetros de enlace y 338 de especial.

Aparecen los primeros cordones de dunas del rally, ocupando un 27% del total del tramo cronometrado. Resultarán decisivos para marcar el tono general del Dakar 2022. Sin dudas, la navegación en este parcial tan extenso será mirado de cerca por todos los pilotos. En base a los resultados, al final de la jornada se darán las repercusiones del caso. Al menos en el domingo, las críticas fueron despiadadas contra este aspecto clave de la prueba.

El rally más importante y peligroso del mundo se desarrollará hasta el viernes 14 de enero, dividido en 12 etapas, con un recorrido total de 8.000 kilómetros (4.300 cronometrados).