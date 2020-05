Darío Benedetto, en el día de su cumpleaños número 30, habló con #Bonadeo desde Marsella, se refirió a su paso por Boca y la posibilidad de volver en algún momento a la institución argentina.

“Estaba acostumbrado al mundo Boca, me encantaba, estaba feliz, más allá de todos lo quilombos… El mundo Boca siempre me cayó muy bien”, aseguró el Pipa y contó no fue el desgaste que se vive en el club lo que le provocaba no estar al 100% en lo físico.

“No es el momento de volver”, aseguró el jugador del Marsella aunque aclaró: “Sí, quiero volver, quiero retirarme con la camiseta de Boca”.

El delantero aseguró que la idea es que cuando regrese no estar en “un momento malo” de su carrera, sino que le “encantaría” volver para “seguir logrando los objetivos que nos propongamos”.

“Tiene que aceptar el técnico y los dirigentes que estén en su momento”, agregó Benedetto y cerró: “Es el deseo, no es el momento ahora pero obviamente que quiero volver”.