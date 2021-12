No es uno más. A los 47 años, después de una enorme carrera con títulos y páginas para recordar, Carlos Edgardo Biasotti cerró una etapa generosa de su trayectoria al anunciar su desvinculación de Sportivo Peñarol tras seis años. No se va del fútbol, no se puede ir así pero este punto en su carrera marcará mucho para Carlos, el arquero récord que superó la marca de Hugo Orlando Gatti y de otros reconocidos como Edgardo Andrada y Pedro Catalano, arqueros que con 44 años estaban en actividad.

El vínculo con Peñarol llegaba hasta este mes de diciembre y Biasotti lo anunció en sus redes: "Hola quería contarles que después de más de 6 años en Peñarol se termino mi ciclo en el club. Agradecer a todos mis compañeros, que me acompañaron en mi paso por el club, al igual que a cada cuerpo técnico y por supuesto a los utileros. Agradecer enormemente a todos ustedes "los Hinchas" por el cariño recibido y el buen trato que me brindaron. Siempre los voy a tener presente: vivimos grandes momentos, como olvidar los campeonatos del 2017 y ni hablar del ascenso al Federal A o el partido con Newell"s por Copa Argentina con lo que significó para todos, entre muchas cosas más. Deseo lo mejor para el club. Hasta cualquier momento. Abrazo grande para todos los hinchas".

Biasotti tuvo un extenso recorrido por clubes del ascenso argentino. Hizo preinfantiles en Boca, y se formó en las inferiores de Nueva Chicago y Huracán de Parque Patricios, pero debutó oficialmente en Deportivo Laferrere el 28 de enero de 1995, en un partido ante Godoy Cruz por la B Nacional. San Martín de San Juan, Atlético Juventud Alianza, Unión de Villa Krause, Huracán Las Heras, son apenas algunos de lo clubes que componen la amplía travesía del arquero por las divisiones menores. Hasta que pasando los 40 años, Peñarol entró en su vida después de ser su verdugo con Sportivo 9 de Julio en una definición por penales en la que Carlos fue el gran héroe. Vendría así un ciclo en el Bohemio que incluiría el tremendo ascenso al Federal A, la Copa Argentina contra Newell"s hace apenas un año atrás y luego, el final medio desdibujado porque siendo capitán y referente del plantel de Peñarol en el Torneo Federal A, por una decisión de Salvador Mónaco, la historia de Biasotti se truncó. Pero buen tipo y mejor profesional, Carlos siguió, entrenó y jugó la primera local hasta llegar a este 1 de diciembre del 2021 en el que se terminaría su relación con Peñarol.

Copa Argentina

Uno de los momentos cumbre de Carlos Biasotti en Peñarol se dio hace menos de un año cuando en San Nicolás enfrentó a Newell"s Olb Boys por la Copa Argentina tras haber dejado en el camino a Desamparados. Ese día, Carlos hizo historia para ser arquero récord en el fútbol argentino cuando atajó con 46 años cumplidos.