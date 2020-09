Marcelo Bielsa dialogó con la prensa tras el triunfo de su equipo, Leeds, ante Fulham por 4 a 3, en lo que fue el primer encuentro que el elenco recién ascendido disputó como local en Elland Road. "Se nos hizo difícil doblegar al oponente", sostuvo.

"En este partido nos costó atacar, nos costó defender. En el primer tiempo no podíamos sumar pases desde atrás, y sí bien no defendimos mal, no pudimos atacar", siguió en la misma línea el rosarino. Esta fue la primera victoria de Leeds, tras su regreso a la Premier League tras 16 años.

"En el segundo tiempo, después del 4 a 1, ellos abreviaron el marcador. Me pareció que fue más por virtud de ellos que por errores nuestros. Del 4-3 al final del partido, creo que en ese momento, jugamos bien", cerró Bielsa.

En la próxima jornada, Leeds visitará a Sheffield United, el 27 de septiembre a las 8.