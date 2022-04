Boca Juniors visitará hoy a Corinthians por la tercera fecha del grupo E de la Copa Libertadores de América en un partido que podría marcar el parámetro del equipo xeneize en el semestre. El equipo de Battaglia apuesta su futuro en Brasil. Primero porque una eventual derrota lo dejaría muy mal posicionado en la búsqueda de su clasificación, toda vez que en la próxima fecha deberá visitar al Always Ready en la altura de Bolivia, en otra empresa muy complicada. Y segundo porque representa una prueba de fuego para la continuidad de su técnico, que se ha visto tambalear en la última semana. En la Copa de la Liga Profesional Boca jugará ante su vecino Barracas Central, que también tiene esperanzas de clasificar. Todo es difícil para el Xeneize.

El encuentro se jugará desde las 21,30 en el estadio Arena Corinthians de San Pablo, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y será televisado por Fox Sports. El equipo de Sebastián Battaglia asumirá el partido más difícil del parejo grupo E, que tiene a los cuatro integrantes con 3 puntos. Corinthians, uno de los clubes más populares de Brasil, no pasa por el mejor momento futbolístico pero será un examinador de riesgo.

Boca consiguió algo de tranquilidad con la victoria en Santiago del Estero ante Central Córdoba (2-1) e intentará ratificar la levantada con un resultado positivo en Brasil. El cuestionado entrenador boquense nuevamente presentará un equipo emparchado en algunos sectores por las ausencias por suspensión que arrastra de la edición pasada de la Libertadores y las lesiones. El defensor Carlos Zambrano reaparecerá en la zaga central tras el desgarro en el isquiotibial derecho que sufrió en la dura derrota ante Deportivo Cali (2-0) en el debut en la Copa Libertadores. El peruano estará al lado del juvenil Gabriel Aranda, quien se quedó con el puesto por las lesiones de Figal y Ávila.

El DT repetirá el mediocampo que utilizó en el empate contra Godoy Cruz en la Bombonera con el ingreso de Cristian Medina para acompañar a Guillermo "Pol" Fernández y a Juan Ramírez. El paraguayo Óscar Romero se mantendrá como enlace de los delanteros que serán Darío Benedetto y "Toto" Salvio.

El "Pipa", autor de los dos goles del único triunfo ante Always Ready, llega al límite físicamente por el calambre que sufrió en Santiago del Estero. Salvio, figura del triunfo ante Central Córdoba y autor de dos goles, seguirá como titular y desplazó nuevamente al banco de suplentes a Zeballos.

En Córdoba

Talleres de Córdoba buscará hoy una nueva victoria en la Copa cuando reciba en el estadio Mario Alberto Kempes a Sporting Cristal de Perú, por la tercera fecha del Grupo H. El encuentro comenzará a las 21,30.

Estudiantes recibe a Bragantino

Los punteros Estudiantes de La Plata y Red Bull Bragantino de Brasil se enfrentarán hoy por el primer puesto del Grupo C de la Copa Libertadores en la tercera fecha, última antes del inicio de las revanchas en la instancia regular de la competencia sudamericana.



El partido en el Estadio UNO se jugará desde las 19.15 con arbitraje del peruano Kevin Ortega y transmisión de Fox Sports 2.



Con 4 puntos cada uno y una ventaja de tres sobre los otros dos integrantes de la zona, Vélez Sarsfield y Nacional de Uruguay, el eventual ganador del cruce en La Plata habrá dado un paso importante hacia la clasificación para octavos de final.



Vélez Sarsfield, que todavía no ganó en la Copa Libertadores, recibirá a Nacional de Uruguay, por la tercera fecha del Grupo C, en un partido que fue considerado una "final" para el cuestionado DT Julio Vaccari. El encuentro se disputará desde las 19.15 en el estadio José Amalfitani.