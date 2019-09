Dolor de cabeza para Boca. No perdió, pero en lo matemático es casi como si hubiese perdido. Estaba embalado con la victoria, se fue aplaudido por su gente, pero dejó en el camino dos puntos que los tenía en el bolsillo. Estaba 1-0 con el testazo de Izquierdoz, lo llevaba cómodo, manejaba los tiempos, Andrada había pasado el récord de Navarro Montoya, aunque cedió terreno y pelota y le dio vida al Newell’s de Kudelka. Y lo que era liderazgo asegurado, cero gol en contra en el torneo, se derrumbó con un centro, un mal cierre de Buffarini y el cabezazo ‘empatador’ de Insaurralde, que recién había entrado. Y ese empate fue inmodificable, ya ni reacción hubo más allá de la actitud.

Boca está invicto en el torneo, está primero, le lleva cuatro a River, pero Talleres le puede sacar la punta si le gana a Independiente. O Argentinos alcanzarlo si supera el lunes a Colón. Eso en el ámbito local, que ya desde hoy es lo que menos importa. Por eso este partido fue un banco de pruebas mirando al superclásico del martes: volvió Wanchope (un tiempo, sin mucha intervención), Zárate también regresó, entró Tevez, se arriesgaron sin problemas Andrada e Izquierdoz (y en el final el chico Capaldo), lo que no se pudo es ganar cuando el triunfo estaba muy cerca. Porque con el equipo B manejó bien la ventaja (sólo había llegado Maxi Rodríguez) y no pasaba sustos. Lo que pasó es lo que sucede seguido: si no cerrás, si el rival sigue en partido… Y en la gran jugada colectiva que tuvo, Newell’s lo embocó con un cabezazo, asó como Izquierdo había marcado el 1-0 en ese mismo arco.

No es momento de bajón por estos dos puntos perdidos, pero sí que puede pagarlos a futuro. El empate no fue el negocio buscado, sí en cambio para Newell’s, que suma y suma en la pelea por los promedios. El golpe del empate no pegó duro porque el equipo sigue arriba y porque todos piensan en la Libertadores. Porque lo que cantó la gente, que no paró durante toda la noche, despidió al equipo con “este martes cueste lo que cueste, este martes tenemos que ganar”.