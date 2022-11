Boca, campeón de la Copa de la Liga y de la Liga Profesional de Fútbol, se enfrenta este domingo ante Racing, subcampeón de la reciente Liga. El partido que consagrará al ganador de la segunda edición del Trofeo de Campeones se jugará desde las 17 en el estadio La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis, con el arbitraje de Facundo Tello y televisación de TNT Sports.

En caso de empate al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se definirá al ganador por penales.

El trofeo se disputa entre el ganador de la Copa de la Liga y la Liga Profesional, pero al haber ganado Boca ambas competencias jugaron un desempate el pasado miércoles Tigre, subcampeón de la Copa, y Racing, segundo en la Liga. La victoria fue para el conjunto de Avellaneda por 3 a 2 en el estadio de Huracán en tiempo suplementario tras empatar 2-2 en los 90 minutos.

El entrenador del equipo Xeneize, Hugo Ibarra decidió que todos los jugadores del plantel estén presentes en el último partido de la temporada, por lo que convocó a 30 futbolistas (habitualmente la lista es conformada por 22 o 23).

La duda en Boca está en el ataque ya que Darío Benedetto quiere jugar en la final pese a que llegaría con 17 días de recuperación del desgarro en el sóleo de la pierna izquierda, pero reconoció que no está al cien por cien y que solo jugará un ratito

"En lo personal físicamente todos saben que llego al límite, me he esforzado mucho para estar en este partido, quería estar como sea, estoy para jugar unos minutos, me siento bien, el desgarro prácticamente no lo siento", afirmó el delantero, "Pipa" Benedetto en la conferencia de prensa de presentación del Trofeo de Campeones y agregó: "Es una final, sabemos que va a ser muy duro y difícil, estamos mentalizados y esperemos que mañana nos llevemos una victoria"

Por otro lado, Frank Fabra y Guillermo Pol Fernández estarán disponibles pese a haber acumulado cinco amarillas en la última fecha de la Liga Profesional ante Independiente en La Bombonera. La habilitación de ambos jugadores fue decidida por el Tribunal de Disciplina de la AFA.

Racing llega con lo justo en lo físico tras jugar 120 minutos ante Tigre en el estadio Tomás Adolfo Ducó donde logró la remontada en el partido desempate. Maximiliano Romero ingresará por Enzo Copetti, quien sufrió un esguince de tobillo y rodilla derecha y estará inactivo entre dos y tres meses.

El clásico tendrá las tribunas del estadio puntano colmadas por 30.000 hinchas que agotaron las entradas y estarán alentando a sus equipos, 15.000 para cada parcialidad.