Boca Juniors buscará hoy confirmar su buen momento contra Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza, uno de los equipos destacados de las últimas fechas, en uno de los encuentros que le dará continuidad a la 17ma. jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El partido se jugará en La Bombonera desde las 21,15.



El objetivo de los dirigidos por Battaglia pasa por la clasificación a la próxima Copa Libertadores, y en esa meta pelea mano a mano con los cordobeses, que tienen tres puntos más. Ya en su última presentación, el equipo Xeneize dio muestras de su alto poder ofensivo, ganándole a Huracán por 3-0 en su propia cancha.



Claro está que si Talleres o River son campeones del torneo, o el mismo Boca, se abrirá ese cupo, al igual que si el "Xeneize" o "El Matador" cordobés lo hacen con la Copa Argentina, ambos ya instalados en semifinales.



El panorama es otro en Godoy Cruz, que sueña con la Copa Sudamericana y con engrosar su promedio desde la llegada del entrenador, Diego Flores, con el que lleva tres victorias -más el 1 a 0 con Tigre por Copa Argentina- y tres empates. Los mendocinos cuentan con 23 puntos en el campeonato y ya muestran un promedio de 1.056 en la zona de los descensos del 2022.



Los otros partidos que se disputarán hoy son los siguientes: Arsenal vs. Gimnasia La Plata (14,30), San Lorenzo vs. Lanús (16,45), Estudiantes de La Plata vs. Atlético Tucumán (19,00) y Banfield vs. Huracán (19,00). Mientras que mañana concluirá la fecha con otros cuatro encuentros.

VOLVER