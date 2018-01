Al ataque. Pavón, el delantero de Boca y quien terminó siendo la figura del partido, va al frente. El Xeneize ganaba bien, se quedó y Aldosivi se lo empató en tres minutos. Después, en los penales ganó el Tiburón.

No hay caso. Este Boca del Mellizo Barros Schelotto no arrancó bien el año. A la caída en el primer amistoso del verano en Mendoza ante Godoy Cruz por 3-2, se le agregó el problemático caso de los jugadores colombianos y anoche cayó en los penales ante Aldosivi de Mar del Plata.



En el estadio "José María Minella" de Mar del Plata, Boca y Aldosivi empataron 2 a 2 y la denominada Copa Amistad se definió con tiros desde el punto penal. En esta instancia fue triunfo del Tiburón por 4 a 2.



Durante los noventa minutos reglamentarios, el Xeneize se puso en ventaja con los goles de Cristian Pavón (25 minutos del primer tiempo) y Ramón Ábila (3 minutos del segundo). Estaba bien porque el Xeneize se mostraba mucho más frontal en sus ataques y sacaba provecho de sus contragolpes. Inclusive en el primer parcial, Aldosivi llegó una vez a fondo y un tiro de altura con el arquero ya vencido fue sacado por el sanjuanino Emmanuel Mas, en un cierre fantástico sobre la línea.



Volviendo al complemento, luego de aquella conquista de Abila parecía partido cerrado en favor del equipo del Mellizo pero en cinco minutos Arnaldo González (a los 7 minutos) y Cristian Chávez (a los 12 minutos) sorpresivamente nivelaron el tablero.



Boca quedó casi sin reacción, por lo que los minutos pasaron casi en calma hasta que llegó el cierre. Emmanuel Mas siguió jugando bien, pero no se proyectó en otras oportunidades. Tevez se fue apagando y sólo se vio a un Pavón movedizo que dio esperanzas para el desnivel. Pero nada pasó y llegaron los penales de manera inexorable.



Bufarini y Mas cumplieron con lo suyo en los remates desde los doce pasos. El que falló primero fue Pavón, a quien se lo atajaron. Y después Bou lo tiró a las nubes. Los marplatenses apenas marraron un tiro por lo que terminaron ganando 4-3.



En Boca no hay tranquilidad. Encima se le viene el superclásico con River Plate este domingo en Mar del Plata. Por ahí eso sirve de alguna motivación. Habrá que esperar.

Los tres colombianos fueron desafectados



El cuerpo técnico de Boca Juniors desafectó ayer a los jugadores colombianos Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Frank Fabra de cara al amistoso anoche ante Aldosivi, en Mar del Plata, tras el escándalo nocturno que protagonizaron el último fin de semana en un edificio del barrio porteño de Puerto Madero. Cardona y Barrios son los principales protagonistas de presuntos hechos de violencia verbales y físicas -según la denuncia de dos mujeres, Cintia Susana Jiménez y Amanda Catherine Alayo, de nacionalidad peruana- en dos noches de excesos, el fin de semana pasado.



Fabra, en tanto, es señalado como testigo de lo ocurrido junto con el juvenil Manuel Roffo.



Los jugadores colombianos se reunieron con Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, acompañados por Fernando Gago, Carlos Tevez y Pablo Pérez, los referentes del plantel.



Tras el encuentro, Cardona, Barrios y Fabra fueron desafectados del plantel que se instalará en Mar del Plata hasta el lunes próximo, después de jugar el superclásico ante River el próximo domingo. Previamente, tanto los "mellizos" como sus compañeros de plantel les recriminaron su comportamiento a pocos días de la reanudación de la Superliga, que lo tiene como líder con 30 puntos, tres por encima de San Lorenzo. "Cómo puede ser que hagan esto, en plena etapa de preparación para el torneo y la Copa Libertadores, es incomprensible", les espetaron.



Cardona y Barrios, los implicados, habrían asumido su participación aunque no reconocen las agresiones e insisten con que se trata de una extorsión.



Los futbolistas aceptaron la decisión del cuerpo técnico y en la próximas horas serían citados a declarar. Fabra, otro de los mencionados en el escándalo, no viajó porque también podría ser citado para declarar como testigo.

Emma cumplió "Mas" de la cuenta

El hecho polémico que involucró a los jugadores colombianos del plantel de Boca Juniors, favoreció al sanjuanino Emmanuel Mas. Es que Frank Fabra, quien era el titular en el lateral izquierdo de la defensa xeneize, se vio involucrado también en ese incidente y Guillermo Barros Schelotto decidió desafectarlo y darle la titularidad al sanjuanino. Y Emma no dejó pasar su oportunidad porque tuvo un gran desempeño respondiendo con seguridad siempre e incluso atajando sobre la línea lo que era el empate de Aldosivi cuando Boca ganaba 1-0.