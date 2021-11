Boca Juniors, que hilvanó un par de caídas, con un evidente bajón en su rendimiento, se medirá hoy con Argentinos Juniors en la primera semifinal de la Copa Argentina, una eliminatoria que asumirá sin margen de error para acercarse a su objetivo de sumar otro título y clasificarse para la Copa Libertadores de 2022.

El encuentro se jugará a partir de las 21,10 en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza, será arbitrado por el platense Fernando Echenique y televisado por la señal TyC Sports.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Talleres de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza, que se enfrentarán el viernes 12 de noviembre en el estadio Juan Gilberto Funes, de San Luis.

En su camino a semifinales, Boca dejó en el camino a Claypole, Defensores de Belgrano, River Plate y Patronato, mientras que su rival, Argentinos Juniors, se instaló entre los cuatro mejores del torneo tras haber eliminado sucesivamente a Cañuelas, Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima La Plata y finalmente a San Telmo.

El presente de ambos en el torneo doméstico es similar, con dos derrotas en fila para los "Xeneizes", ante Vélez Sarsfield y Gimnasia y Esgrima La Plata, y lo mismo para el "Bicho Colorado", que cayó sucesivamente frente a River y Lanús.

De todas maneras, las repercusiones de las derrotas fueron disímiles, ya que en Boca generó todo tipo de dudas y rumores, incluida la capacidad estratégica del entrenador Sebastián Battaglia, mientras que en Argentinos no dejaron secuelas de consideración.

En Boca, con pocas chances en el torneo que lidera River con amplia ventaja, la posibilidad de clasificar a la próxima Libertadores depende en gran parte de conquistar la Copa Argentina, un torneo que ganó en tres ocasiones, en 1969, 2012 y 2015, y que de obtenerlo sería el segundo del año tras haberse quedado con la Copa Diego Maradona.

En ese contexto, el equipo dirigido por Battaglia quedó cuatro puntos por debajo de Talleres en la tabla anual que clasificará a la Libertadores, siendo los cordobeses los últimos que están ingresando, y con otros cinco equipos con más unidades, de manera que si obtiene la Copa Argentina no necesitará sacar cuentas y entrará en forma directa a la fase de grupos.

Para lograrlo debe sortear primero la semifinal ante Argentinos y para eso tendrá que corregir un par de detalles que influyeron en las dos caídas recientes. Su rival, Argentinos, es consciente de que está ante una oportunidad inmejorable de asestarle otro golpe a Boca y avanzar a la final para enfrentar a cordobeses o mendocinos.

Riquelme habló de la novela

Juan Román Riquelme se refirió nuevamente de su charla con el plantel, luego de pedirles que bajaran del micro después de la derrota ante Gimnasia. "Para mí no es ningún lío lo del sábado. Yo al hotel no voy, no tengo por qué ir. Yo no sabía que estaba mal felicitar a los jugadores. Todo el tiempo buscan... Fui a felicitar a los jugadores y se armó una novela bárbara. Pero tenemos claro quiénes son, cuáles son los programas, son siempre los mismos", dijo Riquelme este mediodía. "Esto es divertido, porque el hincha de Boca ya lo entendió. Desde el día que ganamos las elecciones, sabemos bien cómo es", remarcó.

"Yo no tengo por qué sentirme mal, porque fui a felicitar a los jugadores" agregó el encargado de la secretaría de fútbol "xeneize".