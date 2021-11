Boca le ganó por 1-0 a Argentinos Juniors por las semifinales de la Copa Argentina y se metió en la definición por el título y el pasaje a la Copa Libertadores 2022 ante Talleres o Godoy Cruz, que se toparán en la otra semifinal dentro de una semana en San Luis. Pura eficacia, el conjunto de Sebastián Battaglia sacó adelante un partido muy parejo, pero logró aprovechar sus momentos para llevarse el premio.

En el inicio amenazó el Xeneize con un intento desde afuera de Luis Vázquez, pero enseguida se desinfló y el partido entró en una paridad que desnudaba las imposibilidades xeneizes y a un Bicho que aguardaba para golpear. De hecho, promediando la etapa, los de La Paternal amenazaron con Gabriel Florentín y Gabriel Carabajal de media distancia, aunque sobre el final del período llegó lo mejor de los de La Ribera con un intento mal resuelto por Carlos Izquierdoz y otra muy clara de Sebastián Villa que tapó Federico Lanzillota, quien, en la segunda jugada, perdió el balón y fue salvado por Miguel Torren.

En cambio, el mejor momento de los de Gabriel Milito llegaría en el inicio del complemento, con un tiro en el palo de Carabajal y un cabezazo apenas desviado de Ávalos. Pero los de Battaglia llegarían a golpear a fondo luego de un aviso de Cristian Pavón: a los 11 minutos, un tiro libre desde la derecha fue peinado por Ávalos y Luiz Vázquez empujó el balón al gol. Argentinos volvió entonces a la carga, en un momento vibrante del desarrollo. Rossi debió salvar un mano a mano ante Nicolás Reniero y, a los 31, el mismo Príncipe convertía habilitado, pero el gol fue correctamente anulado por el offside de Ávalos, quien le daba el pase. La confusión generó una ola de protestas en el banco de Argentinos con empujones sobre Fernando Echenique, quien expulsó a Milito. Y el Bicho no gravitó más.

La última emoción fue un disparo de Luis Advíncula que ahogó Lanzillota. Y Boca no sufrió ni intentó de nuevo. Al final, el trámite premió su buen manejo de los tiempos y del apuro rival, y todo se encaminó a la ansiada definición por el título.

Se espera que sea en la primera quincena de diciembre, aunque la fecha exacta aún no fue confirmada por la organización ni la Asociación del Fútbol Argentino. Todavía no está confirmado el escenario para la definición de la edición que comenzó en 2020 y terminará este año. Mendoza recibió las últimas tres, Córdoba estuvo en las dos anteriores, San Juan tuvo el privilegio de recibirla en 2011 y 2014, mientras que Catamarca lo hizo en 2013, pero no reapareció. Además de las antes mencionadas, otra posibilidad podría ser Santiago del Estero.

Mauricio Macri, expresidente de la Nación, disparó sin filtro contra la actual dirigencia de Boca: comparó la relación de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme con la de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sus rivales políticos. "Ameal parece Alberto Fernández y Riquelme, Cristina Kirchner", lanzó el exmandatario del Xeneize (desde 1995 hasta 2007), en medio de los rumores de ruptura entre "los de Ezeiza" y "los de Casa Amarilla". "Estamos un poco complicados", lanzó Macri en una entrevista con el canal La Nación+.

Battaglia: "Justo"



El entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, se refirió al triunfo sobre Argentinos y puntualizó que "siento que el partido fue muy duro, trabado, complicado, pero el resultado es justo ante todo. Se hicieron las cosas que buscábamos y por eso pudimos meternos en la final". Consultado sobre a quién se lo dedicaba, el exvolante remarcó que "a la gente que nos quiere bien, y nos apoya en todo momento. Es importante la alegría que le damos a toda la gente de Boca".

Por su lado, el arquero xeneize, Agustín Rossi, destacó que "ha sido un semestre largo y pesado para todos nosotros, y llegar a esta final es un premio para todos los jugadores. Es importante haber llegado a esta final e iremos por el título".