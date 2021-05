Boca Juniors, ya clasificado para los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, perdió ayer con suplentes por 1 a 0 frente a Patronato en Paraná, que a pesar de tener un plantel golpeado por el coronavirus logró su primera victoria oficial ante el "xeneize". La derrota le impidió a Boca asegurarse el segundo puesto de la zona 2, que se lo puede arrebatar Talleres. Con un cabezazo de Lautaro Torres (29m. ST), el "Patrón" sumó tres puntos vitales en su lucha de los promedios, de cara al retorno de los descensos a partir de 2022, en un partido por la 13ra y última fecha.

La previa clasificación de Boca hacía suponer un relajamiento del equipo xeneize que terminó de concretarse, lo que aprovechó el club entrerriano y, a pesar de contar con siete positivos de Covid-19, mantuvo su forma de juego de espera y contraataque y pudo quedarse con la victoria.

Los juveniles debutantes y los experimentados de Boca empezaron imprecisos, sin poder conectar en las salidas, aunque Patronato no supo aprovechar y fue desordenado cuando intentó llegar al arco. Ante un Boca que tuvo más la pelota pero se mostró retraído y desconectado entre sí, y con muy poco, Patronato dejó una mejor imagen en la primera parte y tuvo la chance más clara para marcar.

Boca mejoró esa imagen en el segundo tiempo y siguió siendo el dueño de la pelota. Patronato siguió con su táctica y así pudo abrir el marcador a los 29. Torres trianguló en la mitad con Canteros que abrió para Urribarri, que tiró un centro exacto al punto de penal donde apareció otra vez Torres en soledad, y con un cabezazo preciso logró colocar el 1 a 0. Boca no encontró espacios, siguió apostando por el sector derecho y dejó que Patronato aprovechara su buen momento.

Soldano, autocrítico: "Estoy recaliente"



El delantero de Boca Franco Soldano se mostró muy molesto tras la derrota en Paraná y aseguró que su equipo no puede "dar esta imagen": "Estoy recaliente, es una imagen que no podemos dar", dijo Soldano. Aunque el DT, Miguel Ángel Russo, dispuso una formación alternativa porque Boca ya estaba clasificado a cuartos de final (y además el martes juega con Santos de Brasil por la Libertadores), Soldano advirtió que "no hay excusas". "Nosotros con esta camiseta tenemos que ganar. Estamos representando a un club importantísimo, de los más grandes del mundo. Me voy muy caliente por la imagen que dimos", disparó. En tanto que el arquero de Boca Javier García, figura de su equipo en la caída, mostró su "bronca por el resultado". "En lo personal estoy satisfecho porque cada vez que me toca atajar disfruto el máximo. Pero me voy con bronca por el resultado. De todos modos y aunque creo que debimos llevarnos algo, la derrota es entendible, hubo muchos chicos".