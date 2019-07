Bautismo y grito. Alexis Mac Allister, quien se presentó anoche de manera formal en Boca, anotó el tanto de la victoria ante los brasileños.

Boca se llevó anoche una gran victoria como visitante de Athlético Paranaense, en Brasil, por 1 a 0, de la mano de una jornada afortunada en la que el debutante Alexis Mac Allister marcó el golazo del triunfo cuando estaba a punto de ser reemplazado y en el cuarto minuto de descuento el "verdugo" de los "xeneizes" en la fase de grupos, el argentino Marco Ruben, falló un tiro penal.



Todos los encontronazos mediáticos sufridos en los últimos días con relatos cruzados respecto de las salidas de varios jugadores y las llegadas inconclusas de otros, convirtieron a este compromiso de octavos de final en una "obligación" difícil de afrontar, forzada por la necesidad de avizorar "un futuro mejor" desde cuartos de final en adelante.



Boca salió a jugar buscando protegerse con una defensa improvisada por las ausencias de tres de los cuatro titulares por suspensión o lesiones todavía no curadas, y una pizca de fútbol que podía aportar el debutante oficial Alexis Mac Allister.



Y con todo eso, que podía ser mucho o poco dependiendo de lo que propusiera Athlético Paranaense, le bastó y sobró a Gustavo Alfaro para llevarse el reconocimiento por un planteo que terminó siendo exitoso, en una noche en que la suerte también estuvo de su lado.



Es que el técnico "xeneize" había decidido el ingreso del cordobés Emanuel Reynoso por Mac Allister cuando quedaban apenas ocho minutos para finalizar el encuentro y el ex Argentinos Juniors clavó un golazo desde afuera del área, con un derechazo combado contra el ángulo superior izquierdo del arco de Santos, que terminó sellando la victoria boquense.



Pero la Diosa Fortuna siguió ayudando a Boca y a Alfaro hasta en el descuento, cuando ya habían pasado cuatro minutos del tiempo regular y a través del VAR el árbitro uruguayo Daniel Fedorczuk se apoyó en unas imágenes poco claras para sancionar un penal a favor del local por infracción del lateral sanjuanino Emmanuel Mas.



El remate al caño de Marco Ruben le dio la victoria al xeneize y el alivio al ex San Martín por su error ingenuo.

A esperar

Salvio

Uno de los refuerzos para este semestre, Eduardo Salvio, estuvo anoche en el banco de suplentes de Boca, pero no ingresó por decisión del entrenador. Sí tuvieron sus minutos otros refuerzos como Alexis Mac Allister y Jan Hurtado, quien lo hizo desde el banco.

Llega Daniele

Daniele De Rossi (foto), ex jugador de Roma y de la selección italiana de fútbol, llegará hoy a las 6.45 al país para incorporarse a Boca y convertirse en el cuarto refuerzo de esta temporada para el plantel que dirige Gustavo Alfaro.



El volante, quien jugó 18 temporadas en el equipo de la capital italiana y fue campeón del mundo con la "Azzurra" en Alemania 2006, hoy cumple 36 años. A través de su amigo y ex compañero en Roma, Nicolás Burdiso, hoy director deportivo del club de la Ribera, De Rossi podrá cumplir un viejo sueño: ponerse la camiseta de Boca. El futbolista internacional se realizará hoy mismo los estudios médicos y, de estar todo bien, firmará su contrato. El viernes, en horario a confirmar, sería presentado.

REPERCUSIONES

"Un hasta pronto"

El volante de Boca, Nahitán Nandez, disputó anoche lo que será su penúltimo partido con esa camiseta. El uruguayo ya tiene arreglada su llegada al Calgiari de Italia y luego de disputar la revancha ante Paranaense se irá: "Es una sensación rara, pero más que nada de agradecimiento con todo el mundo Boca. Desde que llegué al club me trataron con un cariño muy grande y siempre les estaré agradecidos. Para mí es un hasta pronto". Sobre los motivos de su alejamiento en este momento, Nandez manifestó que "es una buena opción para mí y el club irme a Italia y hay que ser inteligentes como para aprovecharla. Uno le brindó todo al club, como Boca lo hizo para conmigo, pero siento que es momento de cambiar de aire y tener nuevos desafíos".



Por su lado, el autor del único gol de la noche, Alexis Mac Allister, destacó que "hicimos un muy buen partido. Veníamos de una pretemporada muy exigente y eso por ahí se notó en la falta de precisión. Lo importante es que sacamos adelante el encuentro y ahora iremos a jugar en la Bombonera con una interesante diferencia". El hijo del Colorado tuvo su bautismo oficial y lo hizo con un gol muy importante para el xeneize.