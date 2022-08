Boca venció anoche por 2 a 1 a Atlético Tucumán en la Bombonera con dos goles del pibe de 19 años Luca Langoni que ingresó en el complemento y dieron vuelta el marcador que al cabo de la primera etapa favorecía al líder de la Liga Profesional por una conquista de Augusto Lotti, en el partido saliente de los que cerraron este domingo la 16ta. fecha.

Con esta victoria los locales se ubicaron a seis unidades de los tucumanos, que tienen 32 puntos, y le dan vida al campeonato ya que ahora hay 7 equipos en 6 puntos cuando faltan 11 fechas por disputarse

Sobre el final y "a lo Boca" los locales consiguieron una victoria que los mete en la pelea del campeonato y les da un golpe anímico para el futuro. El ingreso del juvenil Luca Langoni por Óscar Romero fue la llave para una victoria tan merecida como necesitada.

El juvenil de 19 años, con un cabezazo cruzado tras un centro de Sebastián Villa a los 32 minutos y un fuerte remate desde afuera a los 42, dio vuelta la historia.

Boca ganó un partido que merecía por lo hecho sobre todo en el complemento, pero se le había complicado por sus propias limitaciones, y que tuvo sobre el final la mancha de un codazo de Carlos Zambrano al juvenil atacante visitante Ignacio Maestro Puch que era tarjeta roja para el defensor peruano y penal para Atlético Tucumán, pero Jorge Baliño, a cargo del VAR, nunca se lo informó al árbitro Fernando Espinoza, que también lo ignoró.

Con los goles de Langoni, goleador y figura habitual hasta hace muy poco en la Reserva del xeneize que dirigía justamente Hugo Ibarra, atrás quedaron los gritos de desagrado de los hinchas del final del primer tiempo y ahí todo resultó festejo y el recuerdo hacia River, a quien Boca enfrentara en 15 días, ganando espacio en la Bombonera.

Teniendo en su palco habitual al máximo ídolo del club y vicepresidente, Juan Román Riquelme, acompañado en esta ocasión por un ícono de nuestro fútbol como Ricardo Bochini. Los diez compartieron el partido, tal cual sucedió en el primer partido con esta nueva dirigencia en la Bombonera que igualó 0-0 el local e Independiente.

El próximo rival de Boca será de visitante el irregular Colon de Frank Kudelka, en Santa Fe, mientras que el líder del campeonato jugará de local ante Banfield

REPERCUSIONES

"No somos candidatos"

En la conferencia de prensa, el técnico de Boca, Hugo Ibarra (foto), destacó que "es importante la victoria por la manera en que la conseguimos y porque nos permite ir tomando confianza. No somos candidatos todavía, sino que debemos ir paso a paso. Me quedo con la entrega del equipo y que los muchachos nunca bajaron los brazos pese a estar perdiendo ante el puntero".

Por su lado, el delantero Luca Langoni se refirió a su gran actuación: "Todavía no caigo, es algo impresionante meter un gol. Nunca pensé que iba a meter dos, estoy muy feliz por el equipo. Me quedo con el segundo, pero los dos fueron para aportar al equipo. Estoy muy contento". Este resultó su primer tanto en Primera y por eso afirmó que "era un sueño y hoy (por ayer) lo cumplí. Espero seguir ayudando al equipo en lo que me necesiten".

Suspendidos

El lateral Luis Advíncula y el volante Guillermo "Pol" Fernández llegaron a la quinta tarjeta amarilla en el encuentro entre Boca y Atlético Tucumán por lo que tendrán un partido de suspensión. Así, los dos jugadores cumplirán la suspensión ante Colón y no tendrán inconvenientes de estar presentes en la fecha 18 recibiendo a River en La Bombonera.