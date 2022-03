No habrá goleado como River, pero el 1-0 que Boca se trajo de UNO vale también como un verdadero triunfazo. El equipo de Sebastián Battaglia se levantó rápido, dominó de principio a fin, mostró otra cara con Pol Fernández como volante central y le arrebató el invicto a Estudiantes, líder de la Zona B, en La Plata. Antes del Superclásico, los de La Ribera encontraron certezas en medio de tantas dudas.

Battaglia, en búsqueda de la felicidad futbolera, volvió a meter mano en la formación. Guillermo Fernández de cinco y Aaron Molinas de enlace fueron las variantes más significativas para intentar cambiar el funcionamiento en el rombo del medio. Más juego, fue la premisa. Por un lado, se notó una mejora con respecto a la derrota ante Huracán en la Bombonera, pero a Boca le siguió faltando más profundidad para dañar al adversario, sobre todo ante la ausencia de lugares vacíos para ocupar. Hubo dos penales no sancionados. El brazo de Ezequiel Muñoz, levemente separado del cuerpo, tuvo contacto con la pelota dentro del área, pero Echenique no sancionó nada. Luego, hubo una mano muchísimo más clara en el área de enfrente cuando Izquierdoz saltó con el brazo zurdo totalmente extendido y tocó el balón. No fue nada para el juez, que sí cobró el que no fue. Gracias a una recuperación de Luis Advíncula, Boca inició un contragolpe en el que Molinas vio y aprovechó los huecos con un buen pase al vacío para Villa. El colombiano enganchó y sacó el disparo que tapó Mariano Andújar. Vázquez cazó el rebote y soltó el zurdazo que salvó en la línea Agustín Rogel. De ahí, llegó el saque largo de Andújar que derivó en la jugada del penal para Estudiantes. Fabra no pudo rechazar, Manuel Castro, que parecía adelantado, le ganó la espalda y sobre la línea de fondo se desplomó cuando el colombiano llegó a marcarlo. No pareció haber contacto, pero el árbitro no dudó en cobrar la pena máxima. De todos modos, el especialista Agustín Rossi le contuvo el anunciado y débil tiro a Leandro Díaz. Acto seguido, Andújar volvió a manotear otro remate de Villa y en el rebote no llegó Advíncula.

Pero tuvo revancha el peruano en el complemento: pase en profundidad de Molinas para Villa, quien sacó el centro pasado para el cabezazo del lateral derecho, que gritó su primer gol en el Xeneize. La respuesta del Pincha llegó de inmediato con un cabezazo de frente al arco que Fernando Zuqui desperdició de manera increíble (salió al lado del palo). Zielinski fue probando con diferentes dibujos tácticos y diferentes nombres. No obstante, nunca su equipo pudo ni supo imponerse en el campo. Un blooper de Andújar, cuyo remate de un saque de arco pegó en la nuca de Muñoz y casi se le mete, pudo haber sido el segundo del visitante.

En el final, Estudiantes apretó como pudo y Rossi volvió a aparecer para resguardar un triunfo necesario para alimentar la confianza pensando en River.

Izquierdoz, en alerta



El defensor Carlos Izquierdoz no pudo completar el primer tiempo del encuentro y generó un interrogante respecto a si podrá estar presente el domingo que viene en el Superclásico ante River. Cuando promediaba la etapa inicial, Izquierdoz fue a despejar un balón al piso y terminó muy dolorido. Izquierdoz llegó al banco de suplentes de Boca sin prácticamente poder pisar y habrá que ver con el paso de las horas cuál es el grado de la lesión.

Mientras que el arquero, Agustín Rossi, contuvo su décimo penal de los 34 que le ejecutaron en Boca para sumar una efectividad tremenda de 30%.

En tanto, hoy se disputarán tres encuentros: Atlético Tucumán-Racing (19.15 horas), Argentinos-Defensa y Justicia (21.30) y Independiente-Central Córdoba (21.30).