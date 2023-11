A tres días de la final de la Copa Libertadores de América entre Boca Juniors y Fluminense, que se realizará el sábado 4 de noviembre a las 17 horas en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, el plantel que encabeza Jorge Almirón partió este miércoles desde el predio que posee el club en Ezeiza rumbo al aeropuerto internacional Ministro Pistarini para embarcarse rumbo a tierras brasileñas con el objetivo de conquistar su séptima estrella continental.

Luego del almuerzo, los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes del Xeneize se subieron a los micros que dejaron el centro de entrenamientos pasado el mediodía y se dirigieron por la autopista hacia la terminal aérea para el viaje del equipo argentino a la ciudad de Río de Janeiro.

Un puñado de simpatizantes acompañaron la salida del ómnibus de Boca ni bien cruzó la reja de acceso al predio y comenzaron a cantar exigiendo traer de regreso la Copa Libertadores, aquella que el Xeneize no gana desde 2007. En una de las ventanas se observó al vicepresidente, Juan Román Riquelme, quien saludó a los fanáticos desde su asiento. “Vamos Boca, vamos. Ustedes pongan huevos, que ganamos. Vamos a traer la Copa a la Argentina, la Copa que perdieron las Gallinas...”, se escuchaba de fondo tras el andar de los vehículos.

El vuelo estaba programado para salir a las 14.30 desde Buenos Aires, pero se demoró unos minutos antes ingresar al espacio aéreo. Se espera que en las últimas horas de la tarde (alrededor de las 18), el plantel xeneize se instale en su concentración en la zona de Barra de Tijuca para esperar el choque decisivo ante Fluminense. Los entrenamientos serán en el predio del Vasco da Gama.

A la espera de la llegada de Boca, en Río de Janeiro, las playas y las calles de la Ciudad Maravillosa están invadidas por fanáticos xeneizes. Pese a algunos violentos ataques, con golpes y robos a hinchas argentinos por parte de torcedores del Flu, la situación se ha normalizado.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, se refirió a las recomendaciones para los hinchas de Boca que lleguen al país vecino en las próximas horas: “Permanentemente está creciendo la expectativa y la llegada de argentinos. Muchísimos jóvenes que hacen un esfuerzo enorme, que no tienen entradas y se largan igual. Que se abstengan de comprar entradas en lugares que no son los habilitados porque inclusive la Policía tiene tolerancia cero y suele hacer uso de la fuerza en caso de necesidad, sin ningún tipo de contemplaciones. No escatiman en el lacrimógeno para desconcentrar”.

A su vez, Boca Juniors también emitió un alerta en referencia a las recomendaciones para sus socios y seguidores: Evitar cánticos y gestos racistas que conllevan a penas de hasta 5 años de prisión; evitar provocaciones a los brasileños; no consumir estupefacientes; usar entradas adquiridas en canales oficiales; y viajar con seguro que brinde asistencia legal.

LOS CONVOCADOS DE ALMIRÓN PARA LA FINAL ANTE FLUMINENSE

Arqueros: Sergio Romero, Javier García y Leandro Brey

Defensores: Luis Advíncula, Marcelo Weigandt, Lucas Blondel, Nicolás Figal, Aaron Anselmino, Bruno Valdez, Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini, Marcos Rojo, Frank Fabra y Marcelo Saracchi

Mediocampistas: Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Valentín Barco, Vicente Taborda, Jabes Saralegui, Juan Ramírez, Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano y Diego González

Delanteros: Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Darío Benedetto, Luca Langoni, Lucas Janson y Norberto Briasco.

* Si bien Exequiel Zeballos iba a ser parte de la delegación, el Changuito no viajó con el plantel.