En este mercado de pases ni siquiera había sonado como una posibilidad. Lo tenían tapado. Y, de un momento a otro, la cuenta oficial de Twitter de San Martín lo confirmó: Zacarías Morán Correa es nuevo refuerzo.

El caucetero no tenía lugar en River. Después de un 2017 amargo, en el que pudo debutar pero sumando muy pocos minutos, Marcelo Gallardo le comunicó que no lo iba a tener en cuenta este año y no lo llevó a la pretemporada en Estados Unidos.

Así las cosas, el mediocampista empezó a buscar club. Primero apareció Godoy Cruz, pero la negociación se cayó. También sonaron Huracán y Newells, pero nada. Al parecer, la propuesta del Verdinegro le cerró más y en las próximas horas se sumará al plantel.

Ahora Morán estará más cerca de su familia y amigos, y en un club en el que, a priori, parece que le dará más chances de mostrarse en Primera. Sonríe "Pipo" Gorosito.