La marplatense Florencia Borelli ganó la medalla de plata en Maratón tras registrar 2:27:29, 17 segundos más que la campeona panamericana, Citlali Cristian de México. Es la primera presea de la rama femenina en esta disciplina del atletismo en Argentina y la cuarta en toda la historia de los Juegos.

La argentina de 30 años había tomado la punta de la carrera dos minutos atrás, pero sobre el final, Citlali se la volvió a arrebatar y terminó siendo asistida por personal médico tras la prueba. La peruana Gladys Tejeda, la ganadora de los de Lima 2019, completó el podio.

A nivel masculino, el tucumano Pedro Luis Gómez no terminó el circuito por problemas físicos, mientras que el peruano Cristhian Pacheco fue quien obtuvo el oro, seguido por el chileno Hugo Catrileo y su coterráneo Luis Ostos.

Borelli, al borde de la emoción tras la medalla de plata

"Es una carrera dura en donde juega mucho la cabeza en contra del cuerpo, que quiere parar. Me adapto a todas las distancias, todo lo que me propongan es un desafío. Se la dedico a mi hijo de 8 años, a mi marido que me bancó un montón y a mi hermana, que vendrá a competir también. Una deja muchas cosas de lado para llegar a campeonatos como estos. Agradezco al Enard y a la Secretaría de Deportes por bancarme hace muchos años", contó la marplatense, casi con la voz quebrada.

"Salí a buscar el primer puesto. Me quedé sin piernas en el último kilómetro, pero di todo y, por eso, me quedo tranquila. No esperaba que se corra tan fuerte acá. Había mucha humedad. Fue muy duro el circuito. Buscaré llegar a París el año que viene", concluyó.