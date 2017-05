Néstor Gorosito

La fecha pasada San Martín recibió un duro golpe al caer en el clásico ante Godoy Cruz (2-1), que además le significó cortar una racha de 6 partidos se perder. No obstante, el Verdinegro fue derrotado haciendo un buen partido aunque careciendo de oficio para definir. Por ello es que hoy, desde las 19.30, cuando visite a Tigre en la continuidad de la 25ta fecha del torneo de Primera División, buscará recuperar esa senda sin derrotas que acumulaba para encarar la parte final del campeonato (le van a restan 6 fechas).



Además, debe sumar para aumentar su promedio sabiendo que si bien en este certamen no corre riesgo de descenso, tiene que pensar en la próxima temporada. Cuenta con el juego y el material para ganarle a Tigre, más allá que hace 8 fechas que no triunfa jugando fuera de Concepción.



En lo futbolístico, la idea de Pipo es repetir el equipo, aunque Francisco Mattia y Marcos Gelabert trabajaron diferenciado toda la semana producto de una tendinitis de la rodilla izquierda y molestia en el isquiotibial de la pierna derecha, respectivamente. No obstante, el defensor y el volante, dos pilares en el equipo, viajaron ayer y podrían ser titulares. De lo contrario Franco Lazzaroni y Nicolás Pelaitay podrían saltar a la cancha.



Por el lado de Tigre, orientado por el ex DT verdinegro Facundo Sava, no viene bien y registra 8 derrotas en las últimas 10 fechas. Su situación es complicada pero ideal para un San Martín que debe olvidar la derrota en el clásico y hacer borrón y cuenta nueva en Victoria.



Pipo se descompensó y se cortó la cabeza



El director técnico de San Martín, Pipo Gorosito, debió ser hospitalizado en la madrugada de ayer, como consecuencia de una descompensación y posterior caída que sufrió en su domicilio, que le produjo un corte profundo en el costado derecho de su cabeza.



Cerca de las 2.30 de la mañana, el entrenador debió ser atendido por el Servicio de Guardia del Hospital Rawson, donde se le hicieron puntos y luego fue dado de alta.



Según detallaron los médicos que lo atendieron, Gorosito se golpeó la cabeza con un mueble que le causó el corte. Que no fue de gravedad ya que luego Pipo estuvo presente en el entrenamiento de ayer por la mañana en el Hilario Sánchez, previo al viaje para enfrentar a Tigre, por lo que fue un mal momento el que vivió el entrenador.