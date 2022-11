La selección de Brasil, sin su máxima figura Neymar, enfrentará mañana a Suiza en la segunda fecha del Grupo B, en donde el triunfo puede darles -a cualquiera de los dos- el pase a octavos de final de la Copa del Mundo en Qatar.

El partido se jugará desde las 13 (hora argentina) en el Estadio 974 en Ras Abu Aboud en Doha, con el arbitraje del salvadoreño Ivan Barton y transmisión de la TV Pública y DirectTV.

El encuentro podría definir las posiciones del grupo que en octavos se cruza con el Grupo H, que tiene a Portugal y Uruguay como candidatos.

Brasil, que inició su mundial con un triunfo ante Serbia por 2-0 con dos tantos de Richarlison, no contará en los próximos dos partidos ni con Neymar ni con Danilo, quienes sufrieron lesiones en sus tobillos derechos en la presentación del equipo.

Suiza debutó en Qatar 2022 con un triunfo por 1 a 0 ante Camerún gracias al gol en el segundo tiempo de Breel Embolo, la figura del encuentro disputado el jueves pasado, quien no festejó su gol por haber nacido en el país africano.

El anterior registro de un cruce mundialista entre ambas selecciones data del mundial 1950, con otra igualdad, esa vez por 2-2.

Mientras que abriendo la jornada, a las 7 horas, se medirán en un duelo clave Camerún ante Serbia.

El entrenador del seleccionado brasileño de fútbol, Tité, confió ayer que Neymar se repondrá de su lesión y "seguirá en el Mundial".

"Creo que Neymar y Danilo seguirán jugando la Copa del Mundo, esa es mi opinión, en temas médicos no puedo hablar de ello, porque no estoy en esa posición. Nosotros creemos que estarán disponibles para jugar en nuestros partidos más adelante", manifestó el DT, según registró el periódico deportivo español Marca.

Respecto de la lesión del astro brasileño, el DT afirmó: "Estaba lesionado, pero no me di cuenta. No teníamos esa información, intentó continuar hasta que ya no pudo. Porque hasta ese momento era capaz de seguir resistiendo con el grupo".

Por la renuncia de Klinsmann

La Federación de Fútbol Iraní solicitó la renuncia del alemán Jürgen Klinsmann al Grupo Técnico de FIFA, al advertir que el exfutbolista realizó críticas contra su cultura durante el partido ante Gales, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. "No es casualidad. Es a propósito. Es parte de su cultura, así juegan. Trabajan al árbitro, al juez de línea, al cuarto árbitro. Te hacen perder la concentración", declaró en la BBC el exDT de Alemania y los Estados Unidos, rival de Irán en la última fecha de la fase de grupos. Ante estos dichos, desde la Federación iraní emitieron un comunicado en el que se solicitan la renuncia del alemán

SANCIÓN. Kylian Mbappé, delantero de París Saint Germain, volvió a negarse a declarar a la prensa tras haber sido elegido como el mejor jugador de la victoria de Francia ante Dinamarca por 2 a 1 y la Federación de su país será sancionada por la FIFA.

El atacante se negó a declarar ante los periodistas tras el encuentro, tal como lo había hecho en la primera jornada tras el triunfo ante Australia por 4 a 1, y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) será sancionada.