Juventud y experiencia. El único campeón mundial que tiene argentina, Brian Castaño está abajo en las apuestas 2,5 a 1 para la pelea con el cubano Lara.

El invicto campeón mundial superwelter de la AMB, el argentino Brian Castaño (15-0-0 11KO) expondrá por tercera vez su título ante el experimentado cubano, ex súper campeón ecuménico de la categoría, Erislandy Lara (25-3-2, 14KO). La pelea será la central de una velada que se desarrollará en el Barclays Center de Brooklyn.



‘Castaño es un buen boxeador, joven, tiene hambre, pero no ha peleado con nadie. Me han dicho que ha estado hablando de mí. Vamos a ver qué dice el sábado en el ring’, comentó el caribeño de 35 años.

Por su parte el monarca, que tiene 30 afirmó que es un rival que pidió él para ‘saber dónde está parado’. ‘Con esta pelea voy a demostrar que puedo pelear con los grandes. Después de Lara tengo que hacer la obligatoria. Me tengo fe por mi ritmo y forma de combatir’, afirmó.



Será una pelea entre la fogosidad del monarca exponente y la experiencia de un hombre que dominó el peso durante varios años y que ahora está dispuesto a recuperar todo el terreno perdido. Los apostadores dan como favorito a Lara 2,5 a 1 sobre el único campeón mundial que tiene la Argentina, donde se emitirá por la señal de FOX Sports.