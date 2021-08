El viento Zonda forma parte del ADN de San Juan. Y ese fenómeno climático quiso ser parte también de la bienvenida de tres hijos predilectos de esta tierra que, junto a la Selección Argentina de vóleibol, vencieron a Brasil hace unas semanas y ganaron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Bruno Lima, Matías Sánchez y Federico Pereyra llegaron a San Juan y fueron recibidos por familiares y amigos que los esperaron en el aeropuerto y los acompañaron en caravana hasta la Plaza 25.

Los 32 grados que marcaba el termómetro a las 14 horas de ayer, el intenso sol y el fuerte viento Zonda, le dieron una bienvenida bien sanjuanina a quienes hicieron historia para el voley argentino logrando cortar una sequía de 33 años sin conseguir medallas en esta disciplina. "Todavía cuesta mucho entender lo que conseguimos, ver todo esto hace que cueste más y me pone muy feliz de que esté la gente que más queremos", comentó el armador Matías Sánchez. Federico Pereyra fue el primero en abrir paso desde el hall central junto a su hijo Lorenzo, después lo siguió Bruno Lima quien saludó con beso a su novia Mariana y luego se dio un fuerte abrazo con su papá Sergio. Sánchez fue el primero en dialogar con la prensa, después de abrazarse con su mamá María Pagés.

Los sanjuaninos repitieron lo hecho por Raúl Quiroga en los JJ.OO de Seúl en 1988.

"Tu bronce es mi oro", decía uno de los carteles que los mismos familiares habían hecho. Es que lo logrado por los tres sanjuaninos junto a la Albiceleste toma mayor relevancia aún porque desde Seúl "88 un representante sanjuanino no lograba colgarse una medalla en una olimpiada, en esa ocasión fue Raúl Quiroga. Por eso a los tres voleibolistas les costaba caer, todavía no tomaban noción del logro obtenido en los Juegos. "Es el sueño de todo jugador, no se si me lo imaginaba así pero siempre lo soñamos", aseguró Sánchez quien dijo que aprovechará su corta estadía en San Juan para disfrutar de su familia. Sánchez junto a Lima cumplieron el aislamiento obligatorio en un departamento en Buenos Aires, allí aprovecharon para ver otra vez ese encuentro que, por el tercer puesto, vencieron a Brasil. "Cuesta mucho todavía entender lo que pasó.

Entre los afectos. Al aeropuerto sólo llegaron familiares directos de los tres voleibolistas. Entre carteles y pancartas le demostraron su afecto.

Estuvimos mirando videos, más que nada el último partido y los festejos, quizás por el nerviosismo que tuvimos durante todas las olimpiadas hace que recién ahora disfrutemos". Pereyra fue el único de los tres que mostró la medalla y cargó ese logro de casi 5 kilogramos con mucho orgullo. "Es el sueño de todos, somos muy afortunados de haber podido lograr esto para el voley argentino. Soy muy feliz de ser sanjuanino y de haber podido traer esto acá", manifestó.

TANTOS

138 Es la cantidad de puntos anotados por el opuesto Bruno Lima quien fue el máximo anotador de los Juegos Olímpicos de Tokio. En la fase clasificatoria había marcado 102.

TRES A LA HISTORIA

BRUNO LIMA - OPUESTO

"Recién en estos días de aislamiento me puse a ver los videos del partido ante Brasil y los festejos porque con el nerviosismo recién ahora se puede disfrutar. Todavía no tomamos la magnitud de lo que hemos conseguido para el país y también para San Juan".

MATÍAS SÁNCHEZ - Armador

"Es muy lindo que nos reciban así y que esté la gente que más queremos acompañándonos. Siempre, como todo deportista, hemos soñado con estar en un Juego Olímpico, y coronarlo con una medalla es lo máximo. Cuesta caer todavía en la realidad".

FEDERICO PEREYRA - Opuesto

"Se pasan muchos momentos por la cabeza cuando estábamos recibiendo la medalla, ves una película entera. Los momentos buenos y los momentos malos, y estar ahí viendo a esa bandeja a punto de recibir una medalla olímpica, es un sentimiento hermoso e inolvidable".