Bruno Lima fue el máximo anotador de la selección argentina de vóley en los Juegos Olímpicos pero por su humildad solo se enfoca en disfrutar el histórico logro conseguido en equipo, que es nada más y nada menos que la medalla de bronce en Tokio 2020.

Luego del triunfo por 3-2 ante Brasil, el sanjuanino dijo “lo individual importa muy poco ahora. Este momento es un orgullo por poder llevarle una medalla a San Juan y a Argentina, porque parecía imposible por el complicado grupo que nos tocó. Sin embargo, superamos muchos obstáculos para poder llegar hasta acá y lo conseguimos”.

Luego, el opuesto surgido en Obras expresó que “aún no caigo, no puedo ni llorar de la emoción que tengo, pero siento como un nudo en la garganta que ya me va a salir. Fue un torneo durísimo, con muchos nervios y mucha tensión. En cada momento necesitamos de todos y el equipo mostró siempre cambios de actitud, por eso hay que disfrutar este logro”.

Por último, el surgido del histórico Obras, aseguró que “este triunfo es importante para que los chicos se sumen a este deporte hermoso. Porque más allá de que es un deporte, ayuda mucho a sacarlos de la calle y de las malas juntas, eso fue lo primero q me inculcaron en mi casa. Yo empecé a jugar los seis años porque mis hermanos jugaban ahí e hice amigos desde que llegué al club. No tuve otra vida que no sea con el vóley y para mi sin deporte sería muy difícil vivir”.