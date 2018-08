Este jueves se oficializó la lista de la Selección Argentina para el Mundial Italia-Bulgaria 2018 y ya se conocen los 14 nombres que representarán al combinado nacional en la competencia que se desarrollará entre el 10 y 30 de septiembre próximo.

Luego de un 2018 cargado de competencia con los Juegos Odesur, la exigente Volleyball Nations League y las giras amistosas frente a Cuba y Estados Unidos, Julio Velasco definió los jugadores para el Campeonato del Mundo que se viene.

Los armadores serán Luciano De Cecco y Maximiliano Cavanna (UPCN), como opuestos viajarán, al igual que en Río 2016, José Luis González y el sanjuanino Bruno Lima, mientras que por el centro estarán Sebastián Solé, Pablo Crer, Agustín Loser y Martín Ramos (UPCN).

A su vez, también como extremos, los elegidos son Cristian Poglajen, Facundo Conte, Tomás López y Lisandro Zanotti. Por último, los líberos repetirán con respecto a la Liga Mundial 2017 ya que serán Alexis González e Ignacio Fernández.

El equipo nacional viajará el próximo 4 de septiembre rumbo a Europa donde en la previa del Mundial jugará amistosos contra Holanda el 6, 7 y 8 próximo.

PLANTEL ARGENTINA CAMPEONATO MUNDIAL

Armadores: Luciano De Cecco - Maximiliano Cavanna

Opuestos: José Luis González - Bruno Lima

Centrales: Martín Ramos - Sebastián Solé - Agustín Loser - Pablo Crer

Puntas: Facundo Conte - Tomás López - Lisandro Zanotti - Cristian Poglajen

Líberos: Ignacio Fernández - Alexis González

CAMPEONATO MUNDIAL MASCULINO - 10 al 30 de septiembre

Grupo A en Florencia, Italia

12/9 15:30 Argentina vs Bélgica

14/9 15:30 Argentina vs República Dominicana

15/9 16:15 Argentina vs Italia

17/9 15:30 Argentina vs Eslovenia

18/9 12:00 Argentina vs Japón