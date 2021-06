El orgullo y la felicidad que siente traspasa a través del teléfono. Agustín Bugallo será uno de los sanjuaninos que estarán en Tokio disputando los Juegos Olímpicos, pero para el hockista sanjuanino además de la enorme responsabilidad de jugar para su país, también será el representante de todas las provincias, pues el barrealino es el único hockista dentro del listado de "Los Leones" proveniente del interior.

Nacido en Barreal, Agustín Bugallo sabe que no resultó fácil llegar a donde está. Dice que las últimas semanas no supo cómo manejar la ansiedad y los nervios después de las concentraciones del plantel primero en Córdoba y después en el Cenard junto a la Selección argentina. Pero hace unos días cuando se conoció la lista de quienes irán a Tokio estalló de felicidad y ayer se la manifestó a DIARIO DE CUYO. "Ir a los Juegos es lo máximo. Cuando dieron la lista lo tomé con mucha responsabilidad porque se me vinieron a la cabeza muchos recuerdos de donde vengo. Ir a unos Juegos es algo increíble para cualquier deportista, de la disciplina que sea, pero ir a unos Juegos siendo de Barreal le da un plus especial. Dejaré la vida por representar de la mejor manera a Barreal, a Calingasta, a San Juan y a todas las provincias del interior del país", expresó Bugallo quien hoy estará viajando a España por dos semanas previo al viaje a Tokio. Bugallo, de 26 años, nació en Barreal.

"Por ser del interior cuesta el doble. Soy un afortunado por haber nacido en Barreal". AGUSTÍN BUGALLO - Jugador de "Los Leones"

Allí, a ese pueblo de Calingasta llegaron por razones laborales sus padres Fernando y Celeste. El matrimonio fue quien fundó el Hockey Club Barreal donde Agustín desde pequeño comenzó a dar sus primeros pasos en el deporte de la bocha y el stick. Fue a los 17 años, después de culminar sus estudios en la Escuela Agrotécnica, donde se recibió de Técnico Agrónomo, cuando decidió emigrar a Buenos Aires para dedicarse de lleno al hockey y fue el prestigioso club Mitre quien le abrió sus puertas. Todo se dio rápido. Fue convocado para el seleccionado argentino Junior y luego emigró a Europa para jugar en el Pinoké y HGC de Holanda, aunque recientemente firmó contrato con el Gantoise de Bélgica. "Siempre, para todo lo que me propuse en el hockey, fue fundamental el apoyo de mi familia.

Desde la cuna. Sus padres fundaron el Hockey Club Barreal y fue allí donde Agustín dio sus primeros pasos en el deporte que lo llevará a los JJOO.

Hoy, todos ellos están tan emocionados como yo porque saben que ellos fueron clave para que yo pueda llegar a Tokio", expresó agradeciendo también a sus hermanos Francisco, Santiago y Belén y a su novia Lala. ¿Cuándo se propuso llegar a un Juego Olímpico? El barrealino recordó: "Siempre dije que mi sueño era jugar en la mejor liga del país que es en Buenos Aires. Pero cuando vi a mis compañeros salir campeones olímpicos en Río, se me despertó esa llama y dije "yo quiero estar ahí, quiero estar en los próximos y voy a entrenar para hacerlo, no importa si me tengo que ir a otro país". Ahí empezó todo y ahora estoy acá disfrutando desde ya", manifestó. Sabe que a partir de ahora su vida le cambiará: "Llegar a un Juego Olímpico te marca un antes y un después, porque dejás de ser deportista de elite para pasar a ser un deportista olímpico. Es algo increíble", continuó.

Sin olvidar sus raíces, Bugallo dijo que su infancia en Barreal lo marcó para toda la vida. "Me considero un afortunado por haber nacido en Barreal, por haberme criado hasta mis 17 años en un pueblo y tener todas las libertades que tiene un chico de un pueblo. Obviamente que hay muchas cosas que no viví por no estar en una ciudad. Vivir en un pueblo tiene sus pro y sus contras, pero yo me quedo con todas las cosas positivas que viví. Venir de un lugar tan alejado te cría con una forma diferente de ver la vida. Aprendí que hay que pelear las cosas el doble", expresó.

Sus amores. Agustín junto a su novia Lala y sus perros. El hockista es un apasionado

por los perros.

Todavía sin llegar a Tokio, Agustín se mentaliza en vivir la previa con calma y disfrutar al máximo cada segundo: "Ahora ya estoy mucho más tranquilo y tratando de disfrutar desde el minuto cero. Mañana (por hoy) viajamos a España dos semanas y después a Tokio, pretendo disfrutar y absorber todo lo que voy a empezar a vivir desde que me suba al avión". Sobre los objetivos junto a Los Leones, quienes irán a defender el título conseguido en Río 2016, Bugallo manifestó: "El objetivo sin dudas será defender el titulo. Es un equipo con recambio, con algunos jugadores de experiencia pero la mayoría somos muy jóvenes, creo que es un mix muy bueno. Nos tocó una zona muy difícil pero pasando la zona se hace otro torneo. Daremos lo mejor", expresó quien portará la bandera de todos los hockistas del interior.

El trabajo de "Alto Rendimiento" dio sus frutos



Los Juegos Olímpicos de Tokio marcarán un récord para San Juan. Es que serán seis los deportistas sanjuaninos en alcanzar la cita máxima del deporte con la participación de Agustín Bugallo, en la selección argentina de hockey, los voleibolistas Bruno Lima, Federico Pereyra, Matías Sánchez y Candelaria Herrera, y Fernanda Pereyra en beach voley. Los deportistas sanjuaninos hace años que pertenecen al grupo de deportistas de Alto Rendimiento, uno de los programas de la Secretaría de Deportes destinados para asistir a los deportistas ya sea con subsidios o becas pero también con apoyo interdisciplinario.

En la actualidad son 273 los deportistas sanjuaninos inmersos en esta área, y entre ellos están los seis que irán a Tokio. ¿Cómo trabajan? Si bien cada deportista trabaja de manera anual, ya sea con su club o su selección, cuentan con un equipo técnico del staff de Alto Rendimiento con quien trabajan a distancia y de manera coordinada, evaluando de manera presencial o virtual a los deportistas.

Incluso hace unos días se les realizaron a estos deportistas distintos exámenes que van desde lo deportivo, con evaluaciones de salto y evaluaciones funcionales, pero también un examen médico con controles cardiológicos, ortopédicos, neurológicos, odontológicos y una evaluación antropométrica con los nutricionistas. Además, a todo deportista de esta área se le brinda apoyo psicológico, gimnasio, asistencia social, kinesiólogo y hasta los hisopados y trámites pertinentes cuando deben viajar.

¿Cómo es el camino de un deportista en Alto Rendimiento? El área que comanda Mario Artes evalúa a los deportistas y luego les asigna un tutor deportivo. Después el deportista pasa por el área Salud donde se somete a constantes evaluaciones con un psicólogo, asistente social, cardiólogo, médico, nutricionista, kinesiólogo y un profesional de neurociencia. En el área físico-técnica se trata la asistencia médica y kinésica, se realizan evaluaciones periódicas, se hace una planificación de trabajo, se plantean los objetivos y se gráfica el calendario de competencia al que le apunta el deportista (nacional o internacional). El área administrativa tratará el expediente del deportista y será quien determine si se le otorgará una beca o un subsidio, según los objetivos deportivos que se propongan.

Una pirámide

Los deportistas de Alto Rendimiento se encolumnan según sus objetivos: están los deportistas en desarrollo, Selecciones, Panamericanos, Sudamericanos y por último, los Olímpicos, ubicados en lo más alto de la pirámide. Son aproximadamente 120 quienes trabajan en esta área entre coordinadores, profes de Educación Física y profesionales de Salud.

DEPORTISTAS

273 Son los deportistas inmersos en los Programas de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes. Hace 6 años, cuando Jorge Chica asumió, eran únicamente 34.