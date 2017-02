“Si gano en estas elecciones voy a poner al básquet local a la altura de la evolución que tuvo a nivel nacional, como así también que ese crecimiento sea acorde a todo lo que la Secretaría de Deportes le brinda al deporte sanjuanino y a su desarrollo”. La frase es de Darío Bustos, exjugador de Urquiza y hasta el momento único candidato a la presidencia de la Federación Sanjuanina de Básquet en las asamble que se realizará este jueves 23.

El deporte de la pelota naranja en la provincia vive un momento crítico por gestiones anteriores pero parece ser que está a un paso de resurgir con la nueva comisión directiva. “Ha sido un proceso de maduración que llevó varios meses de trabajar en conjunto y sumar a clubes a través de sus representantes, como también a los que no pero igual sé que son parte importante para el futuro”, expresó.



Al continuar con su presentación, Bustos se definió como una persona “transparente”. “Si gano no va haber cosas raras, en absoluto. Habrá tareas claras y reglas para todos pensando en el básquet, porque soy parte de este deporte y quiero un reglamento estricto porque antes hubo mucha picardia”, manifestó.

Darío Bustos

"En la asamblea de este jueves se elegirán los miembros de la federación y nosotros hemos buscado a abogados que saben de básquet y que entienden bien todo", dijo Darío Bustos, quien estará acompañado por Daniel Munisaga (Estrella), que será el candidato a secretario y Adriel Fernández (Ausonia), aspirante a tesorero.



Con respecto a la gestión encabezada por Horacio Archilla, que se despedirá en las próximas horas, Bustos aseguró que “no creo que mi candidatura se haya tomado mal en la actual dirigencia a pesar de que hubo situaciones con tirantez, porque la idea es corregir y mejorar los errores que se cometieron”.







Universidad Nacional de San Juan, Inca Huasi y Banco Hispano no tienen representantes en la lista que comanda Bustos porque pertenecen a la actual dirigencia, pero sí los tienen en el Consejo, donde se toman las decisiones. “Los tres clubes están alienados a la conducción oficial y por cuestiones de criterio y prudencia hacia las personas que están quizás no me apoyan, pero eso no quiere decir que no vayan a colaborar y a tirar todos para el mismo lado en un futuro, ya que hablé con todos y con todos tuve diálogo”, confió el dirigente.





Al referirse a la serie de inconvenientes que deberá solucionar en caso de asumir, el ex Urquiza sostuvo que “aunque parezca básico hay que colocar el cartel en la vereda de la Federación y también empezar a tramitar las deudas inmobiliarias y municipales, al igual que en OSSE por el agua. El objetivo es generar fondos dándole un enfoque publicitario a la federación, para generar actividades en los clubes, porque hoy hay algunos que no tienen más chicos debido a una falta de gestión”.

Así luce actualmente la Federación Sanjuanina de Básquet



Por último, al ser consultado sobre el vínculo que deberá entablar con la Secretaría de Deportes, ya que la de básquet es la única federación que no recibe subsidios del Estado por las diversas irregularidades, Darío Bustos dijo que “en la secretaría apoyan las cosas bien hechas, con proyección, con futuro, transparencia, honestidad. Creo que mientras tengas esas cualidades el acompañamiento va a estar, pero hay que tomarse el tiempo y gestionar cada necesidad, porque en el básquet hay muchas pero todo será de manera paulatina porque hay otros deportes que son más masivos”.