El número uno. Ya lo hizo el año pasado y esta tarde nuevamente en Pocito buscará repetir la escena. Fernando Giménez está muy cerca del título.

El dulce sabor de la victoria no terminaba de conformarlo. Fernando Giménez tuvo una exitosa jornada ganando en la doble etapa que disputaron los Libres. Y para realizarlo y saltar al liderazgo tuvo que sufrir más de la cuenta. El último campeón que hoy buscará repetir lo del año anterior tiene un problema en su pie que lo tiene a mal traer: “Se me salió la uña del dedo gordo del pie y cada pedaleada que doy es una puñalada, pero tengo un equipo al que le sobra corazón y es lo que me la fuerza para intentar repetir lo que hice el año pasado”, contó Giménez. “Estoy muy contento, el objetivo era trabajar tranquilos las primeras dos etapas y apuntarle a la crono y a la montaña. Hicimos una buena planificación con el equipo kilómetro a kilómetro para que yo llegara bien al pie del paredón, ahí todo pasaba por mí y por suerte se dio”, expresó.



El líder de los Libres se mostró sumamente agradecido con su familia, sus empleados en la bicicletería “India” y sus compañeros de equipo: “Mi mujer, mis hijos, mis hermanas están acá conmigo, la gente que trabaja en mi negocio que me dan una mano enorme, todos son parte de esto. Y dejame agradecerle a mis compañeros Alejandro González, Braian Castro, Eduardo Alfaro, Matías Malla, Juan Prieto, Cristian Capdevila, este triunfo de ellos”, contó.