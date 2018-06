En este tipo de Campeonatos como el Mundial no hay espacio para la repetición de equivocaciones. Podés no dar en la tecla de entrada. Pero no hay otra chance de cometer un nuevo error. Acá, perdés y te vas.



La Selección Argentina está en eso. No pudo ganarle a Islandia, en teoría el rival más débil del Grupo. Se le vienen Croacia y Nigeria. Una derrota con alguno de los dos lo dejaría casi sin chances de clasificar. Los empates prácticamente no suman en esta lucha. Por lo que tendrá que salir a ganarle a los dos. No es una cosa de locos ni misión imposible. Argentina tiene material para eso. Pero claro, deberá tener un timón de juego, mostrar consistencia grupal y afirmarse en la sociedades.



Ese combo de virtudes no las tuvo ayer el equipo de Jorge Sampaoli. Precisamente porque el propio DT cometió errores. Y los cometió en la misma elección del equipo que partió como titular. Que vaya a saber si son pensamientos genuinos de él o mucho tienen que ver los "consejos" de la dupla Messi-Mascherano, dos caudillos de este grupo que está en Rusia.



Lo que tanto se fijó la gente (hinchas, periodistas, analistas y todas las "as" que se puedan imaginar) es que para jugarle a Islandia no era provechoso salir con el "doble 5" Mascherano-Biglia. Y fue así nomás. Uno de ellos sobró (en realidad, sobró Biglia). Hubiera sido mejor liberar ese lugar para que estuviese un jugador que hiciera sociedad ofensiva con Messi. Por ejemplo, Lo Celso.



Después, arriba, insistió con Di María. Todos valoran su experiencia pero a esta altura le falta el punch de un jugador encarador. Esa gambetita de más hasta resultó improductiva para el propio Messi, que tuvo que retrasarse más de la cuenta para juntarse con la pelota. Bien pudo estar en el lugar de Di María el pibe Cristian Pavón. El jugador de Boca mostró más que el "Fideo" en los 15 minutos que estuvo en cancha.



Y el último caso para discutirle a Sampaoli es la elección del arquero. A Caballero se lo vio dubitativo en los centros. Despejó con los puños frontalmente. Demasiados rebotes para un partido cerrado. Armani, en cambio, es un arquero "gana-partidos". Así lo hizo en River. Está pasando por un gran momento. Y transmite mucha más seguridad que Caballero.

Por eso el reclamo es de todos: "Pelado, quedan cuatro días para jugar con Croacia. Mostrá autocrítica. Cambiá..."

"Nos vamos frustrados"



El seleccionador argentino, Jorge Sampaoli, comentó que se fueron "frustrados" luego de la igualdad con Islandia (1-1), en el debut del Grupo D del Mundial de Rusia. "Nos vamos frustrados porque no pudimos quebrarlos. Salimos decididos desde el arranque aunque esto recién empieza y aprenderemos de cara al futuro. Tendremos fortaleza para el próximo partido y deberemos ganarlo", afirmó el entrenador en una conferencia de prensa en la que se lo vio con rostro serio y sin demasiada autocrítica.

"Creo firmemente que irán muy lejos en este torneo, por eso este punto es un éxito para nosotros"

Heimir Hallgrímsson - Técnico de Islandia



Sampaoli respaldó a Lionel Messi, que tuvo un partido regular y falló un penal clave cuando estaba el empate afirmado, y relativizó la falla en la definición al decir que fue una "circunstancia".



"La preocupación pasa por no lograr los tres puntos, algo que vinimos a buscar. Las circunstancias que marcaron que Leo (Messi) no concrete sus situaciones son solamente para las estadísticas", apuntó.



Asimismo, el ex seleccionador de Chile sostuvo que se ilusiona con Messi y resaltó que, en caso de "fortalecerse", podrán ganarle a "cualquiera" de cara al futuro en la competencia.



"Evaluar el rendimiento de Messi es muy difícil porque los rivales se metieron todo el tiempo atrás, rodeándolo continuamente y él tuvo interés en que Argentina gane. Me deja tranquilo su compromiso", aseguró.



La misma escena se presentó en el momento que le pidieron que explique la titularidad del arquero Wilfredo Caballero, suplente en Chelsea (Inglaterra) y debutante en el seleccionado en un Mundial, ya que le apuntaron a que lo puso por su juego con los pies. "Caballero es titular no sólo por cómo juega con los pies sino también por una relación entre él y sus compañeros dentro de la cancha", respondió incómodo.

"No nos gustó la forma en la que empezamos, pudimos ganarlo también pero la suerte estuvo del lado de ellos'

Wilfredo Caballero - Arquero Argentina

Apuntando al partido del jueves contra Croacia, el DT adelantó: "Será otra historia. Hay que buscar un plan de partido correcto para no repetir las fallas".



"El grupo tiene confianza, energía y ganas, sabiendo que el inicio del Mundial genera estas cosas", concluyó Sampaoli.