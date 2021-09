Con todo cuesta arriba. Después de haber sido sancionado el sábado con una decisión polémica de los comisarios, así y todo, Agustín Canapino (Chevrolet) hizo todo bien en el "Circuito San Juan-Villicum" para quedarse con la final del Súper TC2000 que ayer bajó la persiana. De esta manera el piloto de Arrecifes se convirtió en el primer piloto en ganar en ese escenario (que está pronto a cumplir los tres años), en dos categorías diferentes pero con la misma marca.

Fue un fin de semana con algunas polémicas que se resolvieron fuera de la pista y que terminaron incluso, con la deserción del campeón Matías Rossi, piloto de Toyota, que debido a esa sanción decidió no salir a correr ayer (ver página 30). Es que Canapino y Rossi, que debían partir ayer desde la primera fila en la carrera final fueron notificados el sábado por la noche por una infracción de velocidad en la largada. "Fue casi un fin de semana perfecto: la pole y segundo en la pista, pero cometí un exceso en la largada y me retrasé. Lo lamento porque son puntos que perdí, soy perfeccionista y no me gusta equivocarme. Los tres de la fila veníamos pasados y caí en la trampa al ir en la manada. Hay que reconocer cuando uno se equivoca", comentó el arrecifeño, sobre la polémica.

De segundo a tercero, no perdió el eje y con clase y en un puñado de vueltas ejecutó el plan para la victoria. Primero atacó a Facundo Ardusso (Honda Civic), que no tuvo un auto competitivo; luego a Franco Vivian (Toyota Corolla), que fue quien heredó la pole ante los recargos para Rossi, Canapino, Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze) y Santero.

Más tarde, Canapino y Santero superaron a Vivian y pasaron a las primeras dos posiciones de la carrera. El duelo por la primera colocación quedó entre el de Chevrolet y el de Toyota, mientras que por el tercer puesto peleaban Vivian y Moscardini. En tanto, Leonel Pernía, transitaba en el quinto puesto. Tras 10 minutos de carrera, Pernía empezó a progresar en el clasificador. Primero lo pasó a Moscardini y luego a Vivian para colocarse tercero y con esa posición quedaba nuevamente en la punta del torneo.

Canapino marcó algunos récords de vuelta y pudo establecer una ventaja de 8 décimas con respecto a Julián Santero que intentó mantenerla hasta la bajada de bandera y así fue. El podio lo completó Pernía, cuarto fue Bernardo Llaver y quinto Nicolás Moscardini.

La próxima fecha para el Súper TC2000 será el fin de semana del 10 de octubre en el Autódromo de la ciudad de Rosario.