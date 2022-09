Este domingo, en Belfort, Las Panteras cayeron frente a Japón por 3 a 0, con parciales de 25-11, 25-22 y 25-15, en la segunda fecha del Torneo Preparatorio para el Mundial. Este martes, a las 12 (hora argentina) frente a Colombia.

El inicio del partido fue todo del conjunto asiático, que sacó ventajas de 8-3 y 16-8 con un juego implacable en ataque, bloqueo y saque y mucha regularidad en su nivel para definirlo 25-11.

A pesar de un inicio del segundo capítulo muy favorable para Japón que se escapó hasta el 16-8, Las Panteras crecieron notablemente en el trabajo en ataque de la mano de Salinas y la sanjuanina Candelaria Herrera y acortaron distancia, pero Japón lo terminó cerrando 25-22.

Argentina continuó esa mejora en el comienzo del tercer set y se despegó 8-5, pero Japón reaccionó rápidamente otra vez con Koya e Inoue para darlo vuelta 16-11 y dominarlo hasta el final que fue por 25-15.

Argentina: Germanier (-), Cugno (1), Herrera (9), Sosa (4), Nizetich (3), Salinas (11). Líberos: Rizzo y Pelozo. DT: Hernán Ferraro. Ingresaron: Mercado (7), Bulaich (4), Verdier, Farriol (2).

Torneo Internacional

ARG vs CAN 3-2

ARG vs JPN 0-3

13/9 12hs ARG vs COL

15/9 15:30 ARG vs FRA

17/9 15hs ARG vs BEL