La segunda ola del Covid que atacó al país en general y al fútbol en particular, también llegó a Boca. No al nivel del brote que tuvieron en otros equipos, pero lo suficiente como para generar alerta. En este caso, los que dieron positivos en los estudios PCR que el plantel se realizó el martes fueron Nicolás Capaldo y Agustín Obando. En estas horas volverán a hisoparse, pero...

Capaldo ya está descartado para el choque del domingo ante Unión. Si bien hay que esperar los nuevos estudios, el volante presentó síntomas por lo cual fue aislado, y este miércoles no se entrenó con el plantel.

Esto le abre a Russo un problema en la defensa, ya que era una de las llaves para armar la línea de tres. ¿Volverá ahora el técnico a la defensa con cuatro atrás? Es una posibilidad. Si es así, hay que ver quién ocupa el lateral derecho: Buffarini, Jara y hasta Zambrano son los candidatos.

Lo de Obando es muy particular. Había sido aislado por haber tenido contacto estrecho con un contagiado de Covid y por eso no fue citado para el partido con Defensa, pero no venían presentando síntomas.

De hecho, también venía dando negativo en los PCR y por eso lunes y martes pudo entrenarse. Sin embargo, este último resultado fue diferente y además empezó a dar indicios corporales que responden a la enfermedad. Y este miércoles ni siquiera practicó. De hecho, otro con el que tuvo contacto cercano fue con Capaldo.

Por lo tanto, para los médicos del club, las señales de que finalmente se contagió ya son evidentes. Igualmente, le realizarán otro PCR para terminar de confirmar esta situación inestable que el volante viene atravesando desde el fin de semana.

Todo indica que, así, Russo volverá a perderlo para el choque con Unión y además se sumará la baja de Obando. De todas maneras, como sucedió en otros clubes, ahora la alarma está instalada y en Boca hay preocupación por la posibilidad de que haya otros casos.

