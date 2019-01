Por la trilogía. Maidana y Mayweahther se midieron dos veces en el 2014. Ambas fueron en Las Vegas y triunfó el norteamericano por puntos. El Chino quiere una pelea más y para ello anunció que volvería del retiro.

Su prominente abdomen delata que su vida desde que se retiró en agosto del 2016 poco tuvo de trote, guanteos y entrenamiento físico. Más bien todo lo contrario. El propio Marcos Maidana en más de una ocasión mediante sus redes sociales fue claro sobre cómo transitaba alejado del ring: "Hago lo que no podía hacer cuando era profesional: vivo la vida como más me gusta". El Chino sacudió ayer el mundo del boxeo con un video que no necesita subtitulado: "Floyd, la primera te gané, en la segunda te volé un diente. Falta la tercera. Aquí estoy, para mi regreso", desafió el excampeón superligero y welter de la AMB. El mensaje del santafesino, ya de 35 años, va directo a Mayweather y lo hace con los guantes puestos y luego de tirar varias combinaciones a fondo según se observa en las imágenes.

La pregunta es: ¿Va en serio el retorno del Chino? Nadie lo sabe. Su círculo íntimo se llamó a silencio y fueron las redes sociales donde la vuelta del noqueador de Margarita tomó popularidad. Con una cuenta bancaria que asciende a más de 30 millones de dólares y con campos de su propiedad por doquier en su ciudad natal, nace otra incógnita: ¿Se aburrió el Chino del retiro? Nadie lo sabe. En la imagen del video se lo nota algo más delgado que en su paso por San Juan en diciembre último, pero claramente lejos de forma física. Por lo menos, con 25 kilos arriba del ideal. La contracara es el siempre fanfarrón Floyd Mayweather, quien despidió el 2018 con una "exhibición" ante un kickboxer japonés la cual le redituó cerca de 90 millones de dólares y liquidó en 139 segundos. El estado atlético del moreno, quien se retiró campeón e invicto en agosto del 2017, resultó impecable. El contraste es gigantesco entre los peleadores que se midieron dos veces en Las Vegas y que en ambas tuvo al norteamericano como vencedor por puntos.

Maidana, quien el sábado debutará como promotor en una velada en Mar del Plata donde estará de fondo su hermano Fabián "TNT" Maidana, fue más allá en diálogo con Fox Sports: "Yo ya hice la propuesta: estamos esperando la respuesta de Mayweather", sentenció.

"Floyd, la primera te gané, en la segunda te volé un diente. Falta la tercera. Aquí estoy".

MARCOS MAIDANA Ex boxeador

En el final de su carrera y teniendo en cuenta que le "faltaban" rivales de categoría, Floyd siempre "escuchó" a quienes lo desafiaban. Y luego de hacer un análisis propio e incluso encuestas en las redes sociales con sus seguidores, tomaba la decisión de con quién combatir. Así llegó la primera pelea con Maidana el 3 de mayo del 2014 y ante tan buena repercusión que tuvo ese combate, decidió darle la revancha seis meses después en "La Ciudad del Pecado".

Mayweather demostró un gran respeto por el argentino, algo no habitual en el multicampeón siempre apegado a sus palabras alejadas de la humildad. "¿Maidana? Es una leyenda", lo ponderó ante la prensa.

¿Tendrá ganas Floyd de subirse otra vez a un ring con uno de los pocos boxeadores que realmente lo hicieron estar incómodo en sus 51 presentaciones (todas victorias)? A Mayweather si hay algo que le sobra es dinero y por ende el tema económico no es factor. Será cuestión de que el extraordinario boxeador de Michigan quiera volver a pelearlo al Chino, sabiendo que los riesgos pueden ser demasiado altos y sobre todo innecesarios.

Por las dudas, el propio Maidana ya avisó en el video que también hay otros en la lista para su regreso: "Amir Khan, Saúl "Canelo" Alvarez, Manny Pacquiao, acá estoy", afirmó. Habrá que esperar. Parece que el Chino quiere seguir a las trompadas, con todo lo que ello implica...

En La Feliz, con "TNT" Maidana

Marcos Maidana tendrá este sábado, a través de la pantalla de Fox Sports, el debut oficial como promotor de veladas. Será un estreno especial ya que en el combate de fondo en el Polideportivo de Mar del Plata, se presentará el hermano del Chino, Fabián "TNT" Maidana, quien ya demostró tener la mano pesada en varias ocasiones y lo están preparando para su chance mundialista. El adversario del santafesino será el venezolano Jaider Parra, estando el combate pautado dentro de la categoría superligo y a la distancia de diez rounds.

"Fabián ya demostró en sus peleas que tiene hecho su propio camino. Está claro que no le pesa ser mi hermano", destacó el Chino.

La segunda pelea más importante de la noche será la del chaqueño "El Distinto" César Cuenca ante el campeón Sudamericano, el "Potro" Jonathan Eniz, también a diez rounds y superligeros, aunque no habrá títulos en juego.