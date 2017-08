El crack estuvo en la Bombonera y dejó entrever que podría volver.





El delantero bonaerense de Shanghai Shenhua, Carlos Tevez, deslizó ayer que quienes vaticinan su regreso a Boca Juniors ‘por ahí la pegan’, aunque no hay nada definido ‘todavía’. ‘Por ahí la pegan, todavía no lo sé’, expresó Tevez con una sonrisa en los pasillos de la Bombonera.



El presidente del club, Daniel Angelici, pretende repatriar al Apache antes de fin de año, con miras a la próxima Copa Conmebol Libertadores. Tevez llegó al estadio cuando ya había empezado el partido contra Olimpo, pero antes del comienzo su nombre fue coreado desde la popular media norte, donde se ubica La 12, y el canto no encontró eco en los otros sectores. ‘El hincha siempre me demuestra su cariño y aunque alguno no esté contento, yo sigo sintiendo el amor de siempre. Hoy pude vivir el partido con Lito, mi hijo de tres años, gritamos los goles juntos y mañana vuelvo a China’, refirió Tevez en diálogo con Fox Sports. En cuanto a las impresiones que le dejó la presentación del equipo, comentó que ‘es un campeonato largo, pero Boca está seguro, está bien’. ‘Le hizo muy bien a Boca el campeonato y Darío (Benedetto) se está luciendo. Además, con la experiencia que tienen, Fernando (Gago) y Pablo (Pérez) manejan el equipo como quieren. Se los ve cómodos, se los ve bien y eso al hincha de Boca le hace bien’, concluyó Tevez.