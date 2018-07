¿Lo vieron a Mbappé corriendo para el primer gol y las carretas argentinas detrás con la lengua afuera? Fue 'la postal' del partido contra Francia. Lentos, viejos y acabados, así se mostraron. Mascherano más cerca de pedir la reparación histórica en Anses que de jugar un partido de fútbol profesional, hizo agua en la mitad del campo.



La diferencia de velocidad fue tal que parecía que los franceses picaban en cámara rápida y los argentinos se movían en "slow motion". Papelón mundial.





Otro al que no le aceitaron los bujes fue a Enzo Pérez. En un momento encaró al arco y el defensor galo lo esperó sentado, hasta que el de River llegó echado, como buen burro que es. Y no me quiero olvidar de Armani: menos reacción en los goles que la cara de Maradona descompensado.

Señores, colorín colorado este cuento se ha terminado. Hasta Qatar, si es que clasificamos.