Convocante. La superfinal ya atrae a fanáticos de todo el mundo. Si en clásicos domésticos vienen de todo el mundo, para la Libertadores también esperan a los visitantes.

Boca Junior y River Plate están apunto de verse las caras en uno de los partidos más esperados en la historia de la Copa Libertadores y la gloria no será la única recompensa que esperan Xeneizes y Millonarios, que van a hacer un gran negocio. Para los hinchas de Boca y River jamás será lo mismo salir campeón de la Libertadores que terminar segundo. Y tampoco lo será a nivel económico, pues el ganador del torneo continental se llevará al banco 6 millones de dólares, mientras que el segundo se conformaría apenas con 3 millones.



A su vez, hasta el momento, Boca Juniors y River Plate cobraron, cada uno, 4.850.000 dólares (1.800.000 por la fase de grupos, 750.000 por los octavos, 950.000 por los cuartos y 1.350.000 por las semis). Entonces, el segundo lugar acumularía un total de 7.850.000. Mientras que el campeón de la Copa Libertadores sumaría 10.850.000 dólares.



Pero ahí no termina el carnaval de dinero pues a esto se le sumará la participación en el Mundial de Clubes, al que accederá el ganador del torneo.



Si bien hasta ahora no han sido anunciados los premios del Mundial, está la referencia de lo que embolsaron los equipos en la última edición del torneo. Así, el peor equipo, que fue All Jazira, se llevó 2 millones de dólares, mientras que el campeón, Real Madrid, embolsó un premio de 5 millones de dólares.



Y esto sin sumar lo que tanto River como Boca podrán sumar en concepto de ventas de entradas y otros ingresos.

¿Sin hegemonía?



Emiratos Árabes será la sede el Mundial de Clubes de este año que se jugará entre el 12 y 22 de diciembre. Ya están confirmados para participar: Real Madrid, Chivas de Guadalajara, Team Wellington y Al Ain Football Club. Después de muchos años, desde la última edición de la Copa Intercontinental, Boca Juniors y River Plate tienen el fútbol y los jugadores para acabar con la paternidad europea y del Real Madrid, que ganó las últimas tres que disputó.



La última vez que un equipo sudamericano ganó el Mundial de Clubes fue en 2006 cuando el Inter de Porto Alegre derrotó al Barcelona de Frank Rijkaard. Desde ese momento pasaron grandes equipos y ninguno pudo cortar con la supremacía europea. Incluso, algunos se quedaron en el camino en la fase previa disputada contra un equipo asiático o africano. Una de las razones: la Copa Libertadores terminaba en mitad de año y la mitad del equipo era desmantelado. Con jugadores nuevo, seis meses después había que lucha por un título Mundial ante un elenco del viejo continente que en su mayoría, no cambiaba un solo nombre.



Hoy, es diferente. Boca y River tienen los planteles suficientes para ganar la semifinal y soñar con derrotar a un Real Madrid en transición post Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo. Que aún no tiene entrenador.