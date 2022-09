Los partidos no se ganan antes de jugarlos. San Martín lo sabía perfectamente bien y sabiendo que enfrente estaba el pobrísimo presente de Santamarina de Tandil, el Verdinegro hizo lo que tenía que hacer para volver al triunfo como local, para golear otra vez en San Juan y para terminar de reacomodarse en zona de Reducido a la espera del desarrollo de la fecha 32 de la Primera Nacional,. Fue triunfo por 4-0 con un primer tiempo a fondo en la exigencia y la apuesta más un complemento más relajado, favorecido por las limitaciones de un equipo visitante que ve cada día más cerca el descenso.

En el comienzo, la presión de San Martín fue más que intensa. Parado en terreno rival, movió rápido la pelota, intentó ser profundo y desnudó todos los problemas defensivos de Santamarina. A los 2" pareció penal a Lago, a los 9" lo tuvo Franco de cabeza, a los 23" González no alcanzó a definir cómodo. Eran anticipos de lo inevitable y a los 31" Matías Giménez en doble acción pudo con Temperini para abrir el marcador y soltar definitivamente a San Martín. Fue todo del Verdinegro, tanto que a los 35" de una pelota casi perdida, llegó el penal a Giménez que Nico Franco cambió por gol para poner el partido 2-0 arriba. Demasiado para un Santamarina que nunca pudo proponer nada ante la superioridad sanjuanina.

Llegó el complemento y el entrenador tandilense Sotelo movió todo. Cambió de esquema, probó con cambios pero a los 11" San Martín, con un golazo de Rivero que sentenció todo aún con más de media hora de partido por delante. Ese 3-0 decía todo y pese a los intentos de reacción en Santamarina, nada cambió. Todo se pareció a un monólogo de San Martín que controló la pelota, los tiempos y las situaciones. Con cambios, con más nombres y pensando ya en el partido trascendental ante Estudiantes en Caseros, San Martín reguló todo. Y para colmo de males en este triste presente de Santamarina, a los 39" el destino le jugó una amarga postal con el gol en contra de Coppo que sirvió para decorar el 4-0 en favor del equipo sanjuanino. Historia terminada, tres puntos que se presumían ganables, adentro y la convicción que la cuenta pendiente está de visitante y que llegó el momento de saldarla.

San Martín tenía que ganarlo y lo ganó. Con un paso seguro, con las señales de la identidad que ha construido en San Juan, el Verdinegro pasó el trámite sin mayores complicaciones. Un paso clave para lo que se viene.

La próxima salida

Quedó confirmado que el próximo partido para San Martín por la fecha 33 será ante Estudiantes de Caseros en Buenos Aires el próximo sábado 10 a partir de las 15,30. Mientras que en la fecha 34 será local de Atlanta para luego quedar libre en la jornada 35. Y en la penúltima ir a Chaco.

Triunfo del Lobo ante Chacarita



Gimnasia y Esgrima de Mendoza se instaló en los primeros puestos de la Primera Nacional después del triunfo por 2-1 sobre Chacarita Juniors en el parque mendocino. Blanco abrió la cuenta para el Funebrero pero Ciccoloni, de penal, y Solari en el minuto 89 le dieron el triunfo al Lobo. En el otro anticipo, en Madryn, Deportivo empató 1-1 con Quilmes. Mientras, Belgrano quiere dar otro paso hacia el título y el soñado ascenso a la Liga Profesional cuando reciba a Tristán Suárez, que lucha por no descender, en el partido saliente de los 11 a jugarse hoy. Una jornada clave para definir varios temas en el cierre de la temporada de la Primera Nacional.

EL ANÁLISIS DE ANTUÑA

"Fue mérito de los jugadores"

Recambio. Sebastian Penco busca en el área de Santamarina cuando San Martín ya tenía todo definido.



La derrota de la semana pasada en Rafaela había pegado feo en la vida interna de San Martín. Era un partido que no se podía perder y se perdió feo, por eso el replanteo y la necesidad de revertir el momento era urgente. Y después de contundente triunfo sobre Santamarina, el análisis pasó por el desahogo, algo que remarcó el entrenador Raúl Antuña: "Nos golpeó mucho la derrota de la fecha pasada. No estaba en los planes perder ese partido y lo sentimos. Por eso, la semana no fue fácil y hoy, este grupo de jugadores lo sacó adelante. Es mérito de ellos y hay que reconocerlo mucho. Era necesario volver al triunfo y siendo contundentes, respetando a un rival que necesitaba puntos y que nos podía complicar. Pero retocamos en los nombres, algo en el esquema y pudimos sacarlo adelante. Creo que en el primer tiempo le imprimieron el ritmo que uno quiere de este equipo y las diferencias fueron surgiendo naturalmente. Suma, sirve y estimula golear y este San Martín lo consiguió otra vez. Ahora tenemos el desafío de ir a Caseros y tratar de ganar que es nuestra deuda. Será difícil, pero este grupo tiene una madurez enorme. Me voy conforme y contento porque jugadores como Martín Rivero pudo llegar al gol, porque Giménez volvió a convertir y porque todos respondieron".

Otro de los que analizó el partido fue Damián Lemos que volvió a la titularidad tras dos meses: "Me quedó conforme con el equipo y feliz por mi regreso. Estos partidos no son fáciles por más diferencias en la previa y creo que fuimos muy contundentes para resolverlos. Ahora, hay que encarar el tramo final pensando en el objetivo que es meternos en el Reducido. Un partido que sirvió para muchas cosas y que nos volvió a meter en la pelea que este grupo quiere dar".