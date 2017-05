Si cada clásico es una historia aparte en cualquier ciudad, el de Rosario parece serlo más. Cada partido entre Newell's y Central se vive al límite de la locura para los protagonistas, y su peso en el desarrollo del torneo excede a los simples tres puntos que otorga cada encuentro. Por eso el impacto que consiguió Central en el clásico amenaza con ser mucho más que un simple tropezón para un Newell's que estaba prendido en la pelea por el título y quería meterle presión a Boca. Y la victoria 3-1 promete festejarse por un rato larguísimo en las huestes canallas.

Central se hizo pronto dueño del partido, cuando a los 9 minutos el Pachi Carrizo con una definición cruzada clavó un golazo para poner el 1-0 y festejar a lo loco en el corazón del Parque Independencia.

Newell's no pudo reaccionar después del impacto y encima todavía iba a sufrir otra decepción: a los 30 minutos, de cabeza, el goleador Marco Ruben amplió las diferencias y estableció el 2-0.

Al equipo local le faltaron argumentos futbolísticos y hasta anímicos para revertir una historia que se había complicado demasiado. De hecho, durante todo el complemento estuvo mucho más cerca Central de agrandar la ventaja en diversas oportunidades, con un Teo Gutiérrez al que esta vez le sobró la pimienta de otros partidos, que Newell's de descontar.

Sobre el final apareció un motivo para la tensión. Porque a los 38 minutos se hizo expulsar Leguizamón por un patadón a Scocco, y a los 44 Formica capturó un rechazo en la puerta del área para clavar el descuento que ilusionó al Parque Independencia.

Pero muy poquito le duró la esperanza a Newell's. A los 45, cuando empezaba el descuento, Germán Herrera marcó el 3-1 que terminó con las incógnitas. La fiesta no pudo ser completa, porque cuando todavía no se habían apagado los gritos por el gol, hinchas de Newell's empezaron a arrojar proyectiles y causaron la suspensión del partido. Un episodio desagradable que no alcanzará para apagar la alegría de los hinchas de Central en un domingo soñado.