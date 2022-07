Rosario Central se quedó con el clásico rosarino y la victoria tiene un sabor especial: se tomó revancha de la caída en el duelo de la pasada Copa de la Liga, bajó a Newell's de la punta del campeonato y le sacó un invicto de ocho partidos. El equipo de Carlos Tevez, con más garra que buen juego, logró la ventaja en el primer tiempo con un gol de Alejo Véliz y después defendió el resultado con uñas y dientes para abrazar un triunfo que vale oro. Fue 1-0 para los canallas en el Gigante de Arroyito. Tras un envío de pelota parada desde la derecha, el pibe Alejo Véliz le ganó de arriba a Cristian Lema y conectó un cabezazo que superó al arquero Franco Herrera, que se quedó parado porque pensó que la bocha salía. Central se tomó revancha del clásico perdido en marzo pasado por la Copa de la Liga y volvió a quedarse con el partido más importante de la ciudad. Para Tevez significó su segunda victoria y acumula, ahora, tres juegos sin caídas. Newell's , perdió la punta del torneo y el invicto de ocho partidos.

Carlitos disfrutó su primer clásico

El ciclo de Tevez como entrenador no había empezado de la mejor manera, pero no falló en su primera gran prueba de fuego. Es más, sacó el pecho para lo que resta de la Liga Profesional 2022. Una vez que el árbitro Fernando Espinoza decretó el final del partido, el Apache se abrazó con sus hermanos y el cuerpo técnico, recorrió el campo de juego y apretó los puños. Después se acercó a Jhonatan Candia, lo felicitó y le sacudió la cabeza. Fue pura alegría para un Tevez -en la previa se reencontró con Pablo Pérez- que terminó rompiendo su propia regla de no hablar en conferencia de prensa.