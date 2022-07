Es uno de los mejores momentos de su carrera. El argentino Francisco Cerúndolo, que tiene 23 años y actualmente es el número 30 del ranking mundial, consiguió un gran triunfo ayer al imponerse por 6-4 y 6-2 al ruso Andrey Rublev (8) en un partido correspondiente a los octavos de final del ATP 500 de Hamburgo.

Cerúndolo, que la semana pasada alzó su primer trofeo ATP en Bastad, Suecia, ahora logró derrotar a un rival del Top 10 por segunda semana consecutiva y se prepara para medirse en los cuartos de final ante otro jugador ruso: Aslan Karatsev, 37 del mundo, que batió al colombiano Daniel Elahi Galán por 3-6, 6-3 y 6-4.

No era un partido sencillo porque Rublev, de sólo 24 años, es un tenista de gran experiencia, con 11 títulos –tres de ellos conseguidos este año (Marsella, Dubai y Belgrado), además que fue campeón en Hamburgo 2020– y era el segundo favorito en este torneo germano. Pero Francisco Cerúndolo salió a la cancha central del Rothenbaum Tenis Center pleno de confianza y logró traducirlo a su juego.

Si bien Rublev empezó ganado el partido por 3-0, fue mermando su rendimiento ante un Cerúndolo que mostró su mejor versión y lo llevó al límite en varios pasajes del partido. El jugador ruso estaba tan nervioso que tuvo un cruce con Greg Allensworth, el juez principal, lo que le valió una sanción: le quitaron un punto en el sexto juego del primer set.

De esta forma, Cerúndolo sumó su decimonovena victoria en el ATP Tour este año –la mejor marca de su carrera–, con 13 de ellas sobre polvo de ladrillo. "Creo que jugué otro gran partido. Me sentí muy cómodo en la cancha. En los primeros tres games no jugué tan mal, pero él estuvo muy sólido y no falló muchos tiros. Luego comencé a sentirme más confiado y estuve muy sólido. Estoy muy contento con mi juego y mi cabeza; estoy manteniendo la concentración y jugando bien todo el partido", explicó el joven porteño al término del partido.