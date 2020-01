El hijo del boxeador Julio César Chávez expresó públicamente su deseo de medirse contra el irlandés Conor McGregor en una pelea de boxeo.

Incluso fue más lejos, al decir que si no lo noquea en menos de ocho rounds, se negará a que le den ni un solo centavo.

"Si yo peleo con Conor McGregor en box, estoy seguro que lo noqueo en menos de ocho rounds, si no lo hago, que no me paguen", mencionó el hijo del emblemático boxeador en un video que publicó en sus redes sociales.

En la última pelea de Julio César Chávez Jr. se vivieron momentos de tensión, pues el mexicano abandonó el combate contra Daniel Jacobs por una fractura en la nariz. El público de la Talking Stick Resort Arena se molestó por la decisión de la esquina del mexicano y empezó a lanzar objetos al cuadrilátero como forma de protesta.

"Nada más para aclarar. Ayer, después de la pelea, me vine al hospital, porque tuve una fractura en la nariz", explicó Chávez Jr. horas después del combate.