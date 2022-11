Gran partido para Suiza que logra derrotar a Chile por 4 a 1 en la cuarta jornada del Campeonato Mundial Sub 19 en el Estadio Aldo Cantoni. Los europeos les tocó enfrentar en los dos primeros partidos del campeonato, a los rivales más difíciles, Argentina e Italia, en donde no pudo sumar puntos recibiendo once goles en cada partido y en este encuentro, buscó, no solo ganar su primer partido, sino también buscar posicionarse en el tercer lugar del grupo B, teniendo en cuenta que mañana jueves enfrentará a México, el rival más débil del grupo, mientras que Chile lo hará con Italia.

En los primeros 25 minutos de juego, la efectividad del juego Suizo se hizo presente con relativa rapidez, ya que pasados los 4 minutos de iniciado el partido, un remate externo de Mattia Bigiotti (N° 3) quebró la paridad del partido, cuando ambas selecciones recién estaban midiendo fuerzas. El tempranero gol de los europeos, obligó a los trasandinos a buscar el desequilibrio y si bien la roja intentaba llegar al portero Fabián Lehnherr, el orden defensivo del cuarteto suizo, casi un relojito, no le permitió a Chile ser más peligroso y las situaciones de peligro no llegaban, incluso desaprovecharon un directo ejecutado por Miguel Paneque (N°7) que ante los jueguitos del trasandino frente al portero, fue Lehnherr, quien termina robando la bocha y neutralizando el intento de empate.

Este orden se mantuvo en gran parte del primer tiempo, y a los 18´49” llegó el segundo gol por intermedio de Keita Graf (N° 4) para estirar la diferencia a 2 a 0. El festejo del gol europeo recién se acallaba, cuando aparece Chile en el marcador por intermedio de Benjamín Osorio (N° 11) a los 19´11” para lograr un descuento más que importante para los trasandinos, que no solamente quiebra el orden suizo, sino también logra meterlos en el partido, de cara al segundo tiempo. Los últimos cinco minutos del primer tiempo, lo tuvo a Chile por primera vez mejor posicionado en ataque, con algunas chances concretas de empatar, sin embargo no concretó y la primera parte concluyo con el 2 a 1 favorable a Suiza.

Como el primer tiempo terminó con una relativa paridad en el juego, se esperaba una proyección similar en el segundo, sin embargo esto no ocurrió, ya que los europeos arrancaron con una gran contundencia ofensiva, y decididos a liquidar el partido, convirtieron dos goles de Jonathan Scheer y nuevamente Mattia Biggiotti en poco más de un minuto y medio, para dejar el partido 4 a 1 a su favor.

Chile lo intentó todo en los minutos siguientes. Su entrenador, Rodrigo Quintanilla movió todo el banco de suplentes buscando respuestas que no llegaron. La presión trasandina se intensificó los últimos cinco minutos de juego y si bien llegó a desordenar bastante a la defensa blanca, su arquero se mostró muy sólido y sacó todo lo que le llegó a su zona de influencia para asegurar el resultado final de 4 a 1.

SÍNTESIS: SUIZA 2 -CHILE 1



Primer Tiempo

1 – 0: 4´14” – Mattia Biggiotti (SUI)

2 – 0: 18´49” – Keita Graf (SUI)

2 – 1: 19´11” – Benjamín Osorio (CHI)

Segundo Tiempo

3 – 1: 2´02” – Jonathan Scheer (SUI)

4 – 1: 3´45” – Mattia Biggiotti (SUI)