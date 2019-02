El Chiqui Tapia estuvo en San Juan el pasado fin de semana

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), le dio una extensa nota a Líbero, se refirió a la actualidad de la Selección y a los temas más importantes del fútbol local.

“Siempre digo lo mismo, va a depender que (Lionel) Scaloni lo convoque. Si lo convoca, estoy convencido que va estar con la Selección Nacional, sabemos cómo quiere a la Selección”.

“Tiene las mismas ganas que tuvo siempre, contento de que quiera estar, que quiera defender nuestra camiseta. Después es una decisión que tiene que tomar el cuerpo técnico”.

LOS INSULTOS A ANGELICI: EL RESULTADO, LO ÚNICO QUE IMPORTA





“Perdés una final y sos el peor presidente, el hincha solo mira los resultados deportivos, si la pelota entra o no. Está mal. Lo del Tano (Daniel Angelici) es lo más fresco, pero el fútbol es así. No tuvimos el Mundial que todos pensábamos, no digo que me iban a putear, pero a la gente le cambia el humor”.

“Si no nos va bien en la Copa América se van a preguntar por qué está Scaloni, no van a ver el proyecto ni la gestión. Estamos llevando 11 obras, no es poca cosa. Si queremos un fútbol superador o mejor, son importantes los proyectos. Si la pelota entra, sos el mejor; si no entra, sos el peor. Está mal. Hay que cambiar al fútbol argentino entre todos”.

LA CONTINUIDAD DE SCALONI





“Si traíamos un cuerpo técnico tenía una sola fecha (FIFA), la de marzo. Te iba a decir que no tenía el tiempo necesario para preparar la Copa, que tenía que empezar de cero... El tiempo nos va dando la razón, no era el momento de traer a nadie”.

“A veces, contratar, apurarse o dejarse llevar por lo que la mayoría quiere, es difícil. Uno tiene que estar convencido porque después nadie se hace cargo, el responsable termina siendo uno solo”.

LA SELECCIÓN LOCAL NO ES SOLO UN SUEÑO





“(César) Menotti quiere hacer una selección local, hay que hacerla. Hay que sentarse, analizar los calendarios y poner dos o tres fechas en el año para que juegue, cuando no hay competencia, se puede hacer”.





“Que no necesariamente tengan que venir a entrenar a Ezeiza. Nadie va a buscar que el jugador se sobrecargue. Hay que respetar a las instituciones. Si podemos incorporar estas cosas, vamos a seguir creciendo. El técnico se va a sacar las dudas de muchos jugadores que no puede llegar a ver. No es descabellado”.





CAMBIO EN LOS TORNEOS





“Hemos tenido un pedido de la dirigencia. Hay que ver si el calendario da para jugar torneos cortos, que les da una posibilidad deportiva a todos. Sacar los promedios le va a sacar dramatismo. Hay terminar de analizarlo, debatirlo, y si estamos convencidos lo vamos a llevar adelante. Desde AFA vamos a evaluarlo. Es parte del cambio del fútbol argentino que se tiene que llevar”.



COPA AMÉRICA 2020 Y MUNDIAL 2030

“No tengo dudas que estamos cerca de los dos. Tenemos que demostrar que podemos, trabajar, unirnos… Que se sume Chile es importantísimo. Tiene mejores estadios que en Argentina, en esto nosotros tenemos una deuda”.





“Si nos da una posibilidad de pelear el Mundial 2030, bienvenido sea. Tenemos capacidad para organizar la Copa América, trabajar para que este sueño que tenemos se pueda lograr”.

LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES

“No podemos desconocer lo que sucedió. Pierde el fútbol argentino, no la AFA. La imagen que recorrió el mundo fue muy difícil”.

“No le contesté a nadie, sé lo que hice y muy bien. No voté para que se jugara afuera. Sé la defensa que hice, presentemos una nota sabiendo que la decisión estaba tomada”.

“Pasaron muchas cosas, todo sabemos lo que pasó. Yo estoy un poco más acostumbrado, estoy más curtido y acostumbrado, no me molesta. Pero que un dirigente del fútbol mundial esté encerrado una hora y media en un auto en una cochera, sin poder salir, que lo escupan… No se puede vivir así. Es increíble lo que pasó. Quizás para alguno era más importante dónde se jugó la final”.