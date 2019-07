Otros tiempos. Claudio Tapia y Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, hoy apuntada por toda Argentina.

El sanjuanino Claudio Tapia sale con los tapones de punta contra la Conmebol a defender la Selección argentina luego de una Copa América donde la justicia no dijo presente. El ya célebre VAR fue la "herramienta" para que en semis ante los anfitriones, los poderosos brasileños, se evitaran revisar un par de jugadas clave y en el choque por el tercer puesto, nada menos que Lionel Messi vio la roja por segunda vez en su trayectoria con la Mayor. Demasiado. O mucha casualidad. Entonces el presidente de la AFA mandó varios mensajes al organismo máximo del fútbol sudamericano, del cual es vicepresidente. "Como presidente de AFA estoy convencido de la búsqueda de la transparencia, la profesionalización y el desarrollo del fútbol. Es por eso que deseo una profunda reflexión sobre lo sucedido, a fines de trabajar juntos por un fútbol sudamericano limpio, justo y libre de sospechas", posteó ayer en su cuenta personal de Twitter, antes de pegar el faltazo a la final en el Maracaná.

"Lucharé desde mi lugar por un fútbol sudamericano limpio, justo y libre de sospechas".

CLAUDIO TAPIA - Presidente de AFA



La igualdad que no hubo en la Copa América es la misma que no existe en el ascenso argentino, donde Tapia basó su llegada a la conducción de la AFA mediante los clubes del interior del país. Chiqui se llamó a silencio en todos los escándalos de la temporada que se protagonizaron en los torneos que organiza el Consejo Federal, cuyo presidente Pablo Toviggino es piedra basal en la gestión del sanjuanino. Nada dijo Tapia del bochornoso desenlace del segundo ascenso del Federal A que obtuvo Alvarado, incluyendo una "sentada" histórica de los futbolistas de San Jorge de Tucumán. Sí, en cambio, la AFA decidió darle seis meses de suspensión al futbolista uruguayo de Estudiantes de Río Cuarto, Juan Tejera, quien tras el ascenso del Celeste contó en un audio a un amigo que estaba todo "arreglado" según le había dicho el presidente del club.



Tapia se guardó las quejas para la Conmebol, pero en su patio chico no aclaró nada. Más bien su silencio dijo mucho. O en realidad por ahí el presidente de la AFA tenía poco para expresar de algo que pareció muy obvio.



Hasta se podría suponer, que con toda su soberbia a cuestas, hasta Julio Grondona algo hubiera dicho.