La Liga de Vóleibol Argentina (LVA), que organiza la Asociación de Clubes y volverá a tener la participación de 12 equipos después de una década, se iniciará el 3 de noviembre con sede en el club Ciudad de Buenos Aires, en el barrio porteño de Núñez.



El primer Tour de la Liga masculina se jugará entre el 3 y el 6 de noviembre, con un total de 18 partidos en cuatro días. El local Ciudad Vóley, dirigido por Hernán Ferraro (también DT de Las Panteras), contará con el debut de Facundo Conte en el torneo nacional. El medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con el seleccionado argentino nunca jugó la Liga Argentina y luego de 15 temporadas en el exterior decidió competir en el club que lo formó.



Los clubes participantes son actual bicampeón UPCN San Juan Voley, que tendrá en sus filas a otro medallista olímpico, Cristian Poglajen; Obras San Juan y UVT, además de Ciudad; River; Policial de Formosa; Once Unidos de Mar del Plata; Paracao de Entre Ríos; Monteros de Tucumán; AMUVOCA (El Calafate); Defensores de Banfield y San Lorenzo.



Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Passline con un valor de 600 pesos por jornada y diferentes combos para familias y equipos. La programación del Tour 1 es el siguiente:



Jueves 3/11

11hs Paracao - Monteros

13hs UVT - Policial

15hs UPCN - AMUVOCA

18hs River - Obras

21hs Ciudad - San Lorenzo



Viernes 4/11

12hs Def. de Banfield - Once Unidos

15hs AMUVOCA - Paracao

18hs San Lorenzo - Obras

21hs UPCN - River



Sábado 5/11

12hs Once Unidos - Monteros

15hs Policial - Def. de Banfield

18hs San Lorenzo - River

21hs UVT - Ciudad



Domingo 6/11

11hs Paracao - UPCN

13hs AMUVOCA - Once Unidos

15hs Monteros - Policial

18hs Obras - UVT

21hs Ciudad - Def. de Banfield