Todavía le cuesta caer en la realidad. Hace algunas semanas atrás, cuando recibió la invitación para probar un auto del Top Race Junior, Lucila Agüero vive su propio sueño. Si bien todavía no lo hace realidad, la chica de 23 años prevé debutar el año próximo para el "Vitarti Girls Team", por el momento continúa disfrutando del karting. Ese deporte la apasiona desde que tiene 15 años cuando decidió dejar el patinaje artístico para calzarse el traje y el casco, y meterse en una pista con mucha más adrenalina.

-¿Cómo vivís esta chance de dar el salto de categoría?

-Me tomó muy de sorpresa porque yo me estaba yendo a Mendoza a correr en karting y sinceramente no lo esperaba. El equipo me mandaba una invitación para que hiciera una prueba y estuviera largando en la fecha del Top Race en el Villicum (19 al 21 de este mes) y después incorporarme al equipo. Los tiempos eran cortos y es todo un desafío porque lo más difícil es conseguir el presupuesto. Estamos hablando de una categoría nacional donde los costos son altísimos. Decidí postergar la chance, la idea seria hacer una prueba en diciembre y tratar de probar lo que más se pueda antes de debutar el año próximo en alguna fecha.

-¿Qué costos tenés que cubrir?

-El equipo me ofrece el auto pero yo tengo que pagar el traslado, la inscripción. Me agarró desprevenida y era imposible porque necesitaba toda la indumentaria homologada para autos y no la tengo, tengo la indumentaria de karting que ni siquiera es la misma que se usa en auto. Tenía que conseguir las botas, buzo, casco y todo es carísimo porque se paga en dólares. Yo trabajo en el comercio y este es un deporte caro. Llegás hasta donde te alcanza el bolsillo.

Lucila pretende hacer al menos dos pruebas para adaptarse. Su debut sería en 2022.

-Vas a ser la primera mujer sanjuanina en competir a nivel nacional, ¿qué te genera?

-Es otra motivación más. Desde que corro en karting estoy acostumbrada a ser la única mujer, pero en otras provincias hay muchas chicas corriendo. Por eso está bueno incentivar a las chicas a que se animen.

-¿En qué varía el karting con el Top Race Junior?

-Hay algunas diferencias pero también similitudes. Yo sigo entrenando igual porque a la categoría a la que iría es muy similar al karting. Son autos de tracción trasera como lo que estoy acostumbrada, la caja se maneja de una forma similar. Por ahí lo que necesito es acostumbrarme a las decisiones y la velocidad es otra obviamente. La adaptación a un autódromo no es la misma que un kartódromo.

-¿Hace cuánto comenzaste en el karting?

-A los 15. Empecé de grande pero el automovilismo me gustó desde chica porque mi familia es fierrera, mi papá corría en autos y si bien él no quería que yo corriera, con el tiempo me tuvo que apoyar y hoy es uno de los más entusiasmados. Mi familia está muy contenta. Por ahí mi mamá es la que más sufre por los nervios pero le gusta mucho y es quien más me incentivó para que corriera, ella me compró la ropa para correr.

-¿Hiciste algún otro deporte?

-Practiqué hockey sobre césped hasta los 7 años y dejé para hacer patinaje artístico, a los 15 decidí dejar los patines para dedicarme al karting. Desde que me subí no me quise bajar más. Reemplacé los patines por el karting. El patín me encanta pero no de la forma que me gusta el karting.

-¿Qué te imaginas después del debut? ¿Te ves dedicandote de lleno al automovilismo?

-Dar este salto es plantearse muchas cosas. Tendré que disponer de tiempo y otras cosas para ser profesional. Pero soy conciente que esta categoría se maneja con valores muy altos, por eso no quiero ilusionarme tanto.

-Si bien la invitación te llegó de sorpresa, ¿en algún momento te lo imaginaste?

-La verdad que no. Nunca hablé con nadie de la categoría, si sabía que venía el Top Race a San Juan y sí conocía el equipo, pero no conocía a ninguna de las chicas. Por ahí yo decía en chiste "ya me va a ver un equipo y me va llevar", pero lo veía como muy lejano. Es muy difícil que se abran las puertas, son muchos los pilotos que hay y lo que más lo dificulta es la parte económica. Se que esta es una chance única y no la quiero dejar pasar.



100% femenino

El "Vitarti Girls Team", que pretende contar en sus filas con la sanjuanina Lucila Agüero, es el único equipo argentino netamente femenino. La directora del equipo es Tamara Vital y cuenta con mujeres pilotos, mecánicas, psicólogas, asistentes e instructoras.